Šibenik: Radnici prosvjedovali ispred tvrtke, direktor šokiran

Radnici šibenske komunalne tvrtke Zeleni grad u četvrtak su ispred upravne zgrade tvrtke organizirali tihi prosvjed jer smatraju da im Uprava već dulje vrijeme zakida prava, dok je direktor tvrtke Novica Ljubičić poručio kako je šokiran ovim potezom radnika.

Prosvjed je okupio osamdesetak radnika.

- Ovo je tihi prosvjed ne samo članova sindikata, nego svih zaposlenika. Prosvjed se održava zbog nezadovoljstva rukovođenjem tvrtke, odnosom prema radnicima i smanjivanja stečenih prava - kazao je novinarima sindikalni povjerenik u tvrtki Slavko Ćaleta.

S obzirom da je direktor tvrtke odbio izaći pred radnike, istaknuo je Ćaleta, prosvjednici zahtijevaju da im se obrati predstavnik osnivača tvrtke, odnosno vlasti Grada Šibenika.

Prosvjednici upozoravaju da ih Uprava tvrtke zakida već dulje vrijeme, a ne samo od početka krize uzrokovane korona virusom.

Asja Slamić i Bora Božić Krnić rekle su kako prava radnicima nisu zakinuta samo sada, već se krenulo od božićnice (zadnja je bila najmanja do sada), bolovanje je srezano na 70 posto, maltretira ih se na terenu, nemaju ni osnovnu opremu za rad ne terenu.

Od početka ove situacije s koronom nam je rečeno 'doć' ćeš na posao kako znaš i umiješ, poručile su.

Slamić i Krnić upozoravaju i kako im je od plaće ukinuta naknada za topli obrok, radnici obolijevaju i rade po kiši, a dio ih je otpušten pa ih nema dovoljno za rad na terenu.

Prosvjednici ističu kako nastavljaju s prosvjedom dok god ne postignu dogovor s Upravom.

Direktor Ljubičić: Šokiran sam potezom radnika

Direktor tvrtke Zeleni grad Novica Ljubičić o prosvjedu se oglasio priopćenjem u kojem ističe da je šokiran potezom radnika.

- U svrhu istinitosti informiranja javnosti, ističem da sam 27. rujna 2019. godine svim zaposlenicima društva, potaknut uspješnim poslovanjem, donio odluku isplaćivati na mjesečnoj razini neoporezivu paušalnu naknadu u iznosu od najviše 416 kuna sukladno fondu radnih sati, koji su uredno isplaćivani sve do nastupa pandemije uzrokovane virusom Covid-19 - poručio je.

Uvidom u financijsku situaciju tvrtke, ističe, utvrdio je da predmetnu paušalnu naknadu neće biti u mogućnosti isplatiti za svibanj, no ona će za travanj biti uredno isplaćena.

Dodaje da je Uprava u srpnju 2018. odlučila da će na teret društva radnicima biti isplaćivana naknada za bolovanje u iznosu od 90 posto osnovice do 42 dana, no to je uslijed pandemijske gospodarske situacije ipak vraćeno na ranijih 70 posto.

- Ove odluke su, nadam se, privremene naravi te su u cijelosti potaknute željom da se očuvaju radna mjesta te omogući uredna isplata plaća, uz napomenu u da prosječna plaća u društvu za mjesec travanj iznosi 6.950 kuna bruto - navodi Ljubičić.

