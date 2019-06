Šibenski superman: Vaterpolist spasio kupače iz 'divljeg' mora

Šibenski vaterpolist Antun Goreta (24), zajedno sa svojim suigračem iz A2 ligaša Latine Lucom di Roccom iz mora na plaži u talijanskom gradu Anziju izvukao je na obalu i spasio desetak kupača.

U nepovoljnim uvjetima, kad nisu od velike pomoći bili plaćeni spašavatelji na plaži, helikopteri i brodovi, Goreta i suigrač uletjeli su u more i, jednog po jednog, uspjeli izvući na sigurno desetak ugroženih kupača, piše Šibenski.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Odmah da vam kažem, nije to bilo nikakvo herojsko djelo, već čisto ljudski čin. Nismo to napravili radi slave, već da spasimo ljudske živote. Da budem do kraja iskren, prvi je u more skočio moj suigrač Luca, a onda sam ja krenuo za njim instinktivno. Baš onako kao što se radi za ekipu - bez ikakva razmišljanja o posljedicama. U konačnici, najvažnije je da je sve prošlo bez ljudskih žrtava, rekao je Goreta.

Foto: Facebook

Na pitanje kako je uopće moguće da se toliko ljudi našlo u podivljalom moru, odgovorio je:

- Vjerujte, ništa nije upućivalo na nekakvu oluju. Sve se dogodilo u hipu. Moj suigrač i ja odradili smo subotnji trening i otišli na plažu kako bismo se odmorili na suncu i moru. Mirno smo ležali na ležaljkama, kada su odjednom počeli zviždati spasioci na plaži. Vrlo brzo se stvorila i gužva i otprilike dvjesto, tristo ljudi počelo je izlaziti iz mora. Trojica, četvorica koji su ostali u moru upali su u jaki kurenat, struju i nisu mogli izići. Njih je krenulo spasiti sedam, osam ljudi i još dva spasioca s plaže od osamnaest, devetnaest godina. Kažem, ni oni nisu bili fizički jaki pa su zaglavili u moru. Tu smo Luca i ja ušli "u igru". Činilo mi se da su trojica prvih koji su "zaglavili" malo i popili više nego što treba, nekako je "davalo" iz njih kad smo ih spašavali, kaže Goreta.

