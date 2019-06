'Siguran sa u pobjedu Kolinde na predsjedničkim izborima'

' - Kada predsjednica to ocijeni, ona će naći najbolji trenutak za objavu svoje kandidature. Ono što je bilo evidentno po reakcijama s proslave 30. obljetnice osnutka HDZ-a u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog na spomen njezine kandidature, dvorana je reagirala tako što ju je snažno podržala te sam siguran da je predsjednica sve bliže donošenju konačne odluke. Mi u HDZ-u s elanom očekujemo tu utakmicu' - kazao je Božinović u HRT-ovoj emisiji ''A sada Vlada'' na upit da prokomentira isticanje predsjedničke kandidature Zorana Milanovića.

Analizirajući nedavno održane izbore za Europski parlament, Božinović je rekao kako su osvojena četiri mandata za HDZ manje od očekivanog.

- Standardi koji vrijede za HDZ ne vrijede za neke druge političke opcije u Hrvatskoj; jer da je bilo tko drugi bio u poziciji HDZ-a na ovim izborima, a ta pozicija znači da je osvojio najviše glasova, vjerojatno bi još uvijek slavio - ocijenio je ministar.

'HDZ je najjača stranka u Hrvatskoj'

Pritom je poručio kako u HDZ ''znaju da mogu više'' i da će to ostvariti na sljedećim europskim izborima.

Na upit jesu li u HDZ-u pronašli 'krivca za lošiji rezultat od očekivanog, Božinović je naglasio da stranka nije uzdrmana nakon održanih EU izbora te da analize izbora imaju funkciju korigiranja rezultata u idućim izborima.

Pritom je naglasio kako je HDZ 'najjača stranka u Hrvatskoj koja uživa najveću potporu birača'', što je, dodao je, bilo vidljivo i tijekom obilježavanja 30. obljetnice osnutka stranke u ponedjeljak.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Govoreći o slučaju smrti virovitičkog pročelnika Siniše Palma i nestanku 17 milijuna kuna iz gradskog proračuna, ministar unutarnjih poslova Božinović je podsjetio da je riječ o postupku koji je u tijeku i kojim se bavi Uskok.

- Policija će i u ovom slučaju pomagati i raditi prema nalogu u koordinaciji s Uskokom. Istraživanje koje se radi nije javno i ne može se o njima govoriti, niti ja imam nekih saznanja. Spominjući obdukciju, prema našem zakonu nju može naložiti samo Državno odvjetništvo. Koliko mi je poznato, ne postoje sumnje zbog kojih bi bilo potrebno naložiti tu radnju - rekao je Božinović.

Dodao je kako je interes javnosti za taj slučaj razumljiv i da kriminalističko istraživanje treba provesti na način da se rasvijetle sve okolnosti.

Osvrnuvši se na MUP-ovo izdavanje 40.000 novih radnih dozvola i Vladino povećanje kvota za strane radnike zbog pomanjkanja radne snage, Božinović je ocijenio da u policiji ne manjka zaposlenika te kako se taj broj svake godine povećava.

- Već početkom kolovoza u redove policije stupit će novih 740 mladih policijskih službenika, a obzirom na sve veće policijske aktivnosti mi održavamo taj ritam i krećemo se prema optimalnom broju policajaca - naglasio je.

Postavljanje ograde na GP Maljevac predviđeno Schengenskim katalogom

Božinović je, također, ocijenio da su opremljenost policije i uvjeti radi policajaca na razini najviših standarda koji danas vrijede u Europskoj uniji.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Upitan za podizanje ograda na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Božinović rekao da je postavljanje ograde na graničnom prijelazu Maljevac predviđeno Schengenskim katalogom, te da hrvatska policija jača svoje ljudske i tehničke kapacitete kako bi se što učinkovitije borila protiv ilegalnih migracija. Uz to, dodao je, Schengenskim katalogom se i preporučuje da granični prijelazi budu odvojeni ogradom.

Analizirajući broj ilegalnih prelazaka granica dolaskom ljepšeg vremena, ministar je potvrdio da ''postoji pritisak'' ilegalnih migranata.

''Dovoljno je vidjeti snimke što se sve događa s druge strane granice. Mi smo dnevno operativni što se tiče sprečavanja ilegalnih prelazaka granica i ojačavamo hrvatsku te graničnu policiju kako bi taj pritisak odbili od Hrvatske. Naša politika su održive i zakonom dopuštene migracije, a u to zasigurno ne spada ulazak u Hrvatsku na onim mjestima gdje to nije predviđeno. Hrvatska policija nije i neće dopustiti ulazak ljudima koji nemaju identifikacijske isprave i za koje ne znamo tko su niti odakle dolaze te kakve su im namjere. To nije u skladu s hrvatskim niti s europskim zakonodavstvom i Hrvatska zasigurno neće postati hot spot za migrante'', poručio je Božinović.

Pritom je ponovno odbacio optužbe pojedinih udruga na račun postupanja hrvatske policije prema ilegalnim migrantima.

- Ne znam da je itko takvo što dokazao. Na snimkama raznih nevladinih udruga nikad se nije moglo vidjeti bilo kakvo nasilje prema migrantima, a svaku primjedbu, prigovor ili pritužbu provjeravamo - poručio je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Božinović je gostujući u emisiji odbacio i optužbe Nacionalnog sindikata policije da su se zbog izravnog kontakta s migrantima među policajcima pojavile zarazne i infekcijske bolesti poznate kao 'crveni vjetar'. Ministar je te optužbe nazvao lažnim vijestima.

Govoreći o mogućnostima ulaska u schengenski prostor, Božinović je poručio kako je Hrvatska tehnički spremna te kako očekuje da se već u sazivu aktualne Europske komisije dobije 'zeleno svjetlo' za ulazak u schengensku zonu ''zbog obostranog interesa''.

- Hrvatska granica je najbolja granica Europske unije i potpuna integracija Hrvatske u schengenski sustav itekako je u interesu svih - poručio je ministar ocijenivši kako je Hrvatska po svim međunarodnim istraživanjima jedna od najsigurnijih zemalja.

Osvrnuvši se na nedavno premlaćivanje sezonskih radnika srpske nacionalnosti na Braču i napad na trudnicu u Splitu, Božinović je naglasio kako je nasilje ''njemu osobno, sustavu na kojem je na čelu i samoj Vladi u potpunosti neprihvatljivo - ali i da policija te slučajeve rješava profesionalno i učinkovito.

Komentirajući nedavnu nesreću na odmorištu autoceste između Novske i Okučana u kojoj su poginule dvije osnovnoškolke, Božinović je rekao kako je istraga u nadležnosti Državnog odvjetništva te da je policija u tom slučaju djelovala učinkovito.

- Zbog interesa javnosti siguran sam da će se vrlo skoro izaći s daljnjim koracima kada je u pitanju sam slučaj. Govoreći o prometu općenito, MUP je pokrenuo napravio cijeli niz akcija, uključujući i prijedlog izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama gdje su propisane strože kazne za kategoriju recidivista te očekujemo da će taj zakon prije ljetne stanke stupiti na snagu - zaključio je Božinović.