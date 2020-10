Šikić: U školama u Zagrebu još nema uvođenja online nastave

Osvrnula se i na privatna okupljanja, prvenstveno na privatne svečanosti poput krstitki, svadbi i drugih obiteljskih svečanosti rekavši da pokazalo da su to žarišta pandemije

<p>Svaki lockdown podrazumijeva čitav niz restrikcija gospodarskih djelatnosti, nastojimo uravnotežiti gospodarske djelatnosti sa zdravljem, treba naći fini balans, poručila je <strong>Sandra Šikić,</strong> zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar". </p><p>Šikić je napomenula da će se sve odluke Stožera striktno primjenjivati i u Zagrebu te da inspekcije već sada provode kontrole rada ugostiteljskih objekata i prate pridržavaju li se oni odluka. </p><p>Što se tiče nastave, Šikić je rekla da je u srijedu bio sastanak s ministrom Fuchsom gdje je razmatran novi model daljnjeg rada u školama. </p><p>- Do daljnjega škole imaju nastavu u obliku modela koji su odabrali. Do daljnjeg nema uvođenja online nastave za sve u gradu Zagrebu - poručila je za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3909994/sandra-sikic-za-rtl-danas-otkrila-hoce-li-u-zagrebu-biti-online-nastave/" target="_blank">RTL Danas</a>. </p><p>Osvrnula se i na privatna okupljanja, prvenstveno na privatne svečanosti poput krstitki, svadbi i drugih obiteljskih svečanosti rekavši da pokazalo da su to žarišta pandemije te da se ide u tom smjeru da se provode takve kontrole. </p><p>Kako je i najavljeno, Zagreb dobiva i novo mjesto za testiranje u Novom Zagrebu, a Šikić je naglasila da se planira produžiti radno vrijeme mjesta gdje uzimaju brisevi te da razmatraju i o uvođenju prethodnog naručivanja na testiranje kako bi se izbjegle kolone i smanjile gužve. </p>