Silovanja, mučenje i sumnjive smrti; Navaljnija sele u 'najgori' ruski zatvor: Samo ne tamo!

Aleksej Navaljni, jedan od najvećih Putinovih kritičara, koji je preživio i trovanje, preko svojeg odvjetničkog tima oglasio se na društvenim mrežama. Ovaj vođa opozicije u ogromnom je strahu da ga ne premjeste u zatvorsku koloniju broj šest, kolokvijalno poznatu i kao Melehekovo, koja se nalazi u blizini St. Petersburga. On je nedavno osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu zbog korupcije itd...

- Dobio sam informacije kako u sklopu tog zatvora pripremaju 'zatvor u zatvoru' samo za mene. Kad guglate to mjesto vidite što zatvorenicima tamo rade... - napisao je Navaljni, prenosi njegov tim.

- To je monstruozno mjesto, najgore od svih u Rusiji. Čuvari su 2018. godine tamo ubili zatvorenika Gora Ovakimina, ali obitelji nisu ništa rekli. Kad su napokon obavjestili bližnje, oni su na njegovom tijelu vidjeli brojne znakove mučenja. Preminuo je dok su ga čuvari mučili, ali vlasti su kao razlog smrti upisali upalu pluća?! Imao je polomljene prste, ozljede na genitalijama, bio je prepun mudrica i tragova elektro-šokera - poručila je Navaljnijeva glasnogovornica Kira Jarmiš.

Da u tome, nažalost, ima puno istine, govore svjedočanstva ljudi koji su preživjeli ovaj zatvor, piše Daily Star.

- Kad sam došao u zatvor prvi dan, tražili su od mene da se odreknem svojeg odvjetnika. Nisam to prihvatio, a onda su me skinuli i počeli su me silovati sa željeznom šipkom - ispričao je jedan bivši zatvorenik.

Sličnu priču imaju i drugi bivši 'stanari' ovog zloglasnog zatvora.





- Vidio sam kako siluju zatvorenike šipkama, a poslije ih mlate. Rekli su mi "Ili ćeš potpisati ovaj dokument na kojem stoji da ne želiš odvjetnika, ili ćemo te prebiti i silovatI'. Za vrijeme mučenja natjerali su me i da se odreknem islama - govori bivši kažnjenik Ivan Fomin.

Rusija ove optužbe odbacuje. Tvrdi da je u njihovom zatvorskom sustavu sve baš kako treba...

Najčitaniji članci