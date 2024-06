Silovao curu prijatelja s posla pa mu prijetio: Dobio je četiri godine i osam mjeseci zatvora

Govorio joj je da je lijepa, a nakon što su ostali sami pokazao je svoje pravo lice. Žrtvu je primio rukom za kosu i počupao, a potom tražio da mu preda svoj mobitel.

- Polomit ću ti obje ruke i noge! - zaprijetio je S. K. (35) žrtvi te joj naredio da se skine i klekne, a potom je silovao. Odvijalo se to sredinom ožujka 2021. u jednom gradu na sjeverozapadu Hrvatske.

Također, sredinom srpnja iste godine, nakon što ga je kolega s posla više puta pitao o tome što je učinio, zaprijetio mu da će ga ubiti, a potom ga dvaput udario šakom u lice. Kolega je od udaraca pao, a nakon što se pridigao S. K. ga je nastavio udarati po cijelom tijelu, što je kod njega izazvalo strah za život, osobito jer mu je S. K: i ranije prijetio. Zbog silovanja, a kasnije i prijetnje kolegi, tadašnjem dečku žrtve kojemu se ona povjerila, nepravomoćno je osuđen na jedinstvenu kaznu od četiri godine i osam mjeseci zatvora. U kaznu će mu uračunati vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od kolovoza 2021. do srpnja 2022. te od kolovoza do listopada 2022. godine.

- Nisam kriv. Tijek događaja je drugačiji nego je to opisano, prvo sam upoznao njezina dečka 2018. te smo se družili, a dvije godine kasnije sam upoznao i nju - tvrdio je optuženi na sudu. Dodao je da je prije tog događaja žrtvu vidio samo jedanput, kad su ona i taj kolega, s kojim je bila u vezi, prodavali auto.

- Te večeri oštećeni me pozvao na druženje kod njih doma. Popušili smo joint, a oko 2 ili 3 sata s kata je sišla ona. Vidio sam je drugi puta i izgledala mi je znatno lošije nego prvi puta pa sam prigovorio oštećenom. Znao sam da on konzumira amfetamin pa sam zaključio da ga konzumira i ona. Pitao sam je zašto dopušta takvo ponašanje, rekao joj da je lijepa i da joj to ne treba - branio se optuženi. Supruzi, s kojom ima dvoje djece i koja ga je zvala da pita kada će doći kući, rekao je: 'Uskoro!'.

Nakon što su optuženi i žrtva ostali sami kod kuće, tvrdio je, ništa se nije dogodilo. Branio se da smatra da ga je žrtva lažno prijavila na nagovor oštećenog jer su se naknadno pomirili.

- Naime, žrtva nikome nije rekla, čak ni svojoj majci, da se nešto neprimjereno dogodilo te noći, a onda je, nekoliko mjeseci kasnije, sve prijavila policiji - tvrdio je S. K.

Žrtva se o silovanju, nakon prijave policiji, povjerila i obiteljskoj liječnici te dežurnom psihijatru u KBC Zagreb. Psihijatrijskim vještačenjem kod žrtve je utvrđeno postojanje posttraumatskog stresnog poremećaja.

Iskaz žrtve i oštećenika sudsko vijeće prihvatilo je u cijelosti jer su detaljni, logični i uvjerljivi te su suglasni s materijalnom dokumentacijom. Olakotnim mu je cijenjeno što je neosuđivan te ima maloljetnu djecu, dok je otegotnim cijenjano što je oba djela počinio s izravnom namjerom kao najtežim stupnjem krivnje.