Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je na Facebooku da je prethodna HDZ-ova vlast u Oroslavju u godinu i pol dana na tonere za printere potrošila više od 100.000 kuna.

"Dragi svi, nakon puno upita kak to da niš ne pišem, odlučil sam se oglasiti. Kritičarima koji bi mogli reći da širim negativu odgovaram odmah na prvu - ne radim ništa negativno, ne hranim se tuđim neuspjesima, moja je dužnost svojim sugrađanima činjenično prikazati kako se do sad radilo, što ću i kako promijeniti, a sve u svrhu toga da se ovakve i slične stvari više nikad ne ponavljaju. Političari moraju mijenjati svoj način rada i razmišljanja, sva rješenja moraju biti usmjerena prema razvoju društva u cjelini, a najbitnije je razviti zajedništvo, što je lako provesti samo ako će naši sugrađani osjetiti da svi imamo jednaka prava i obaveze i da nema pogodovanja kumovima, rodbini, prijateljima i politički podobnima...

Ovo kaj vidite na slici na prvu su obični toneri. No, zagrebete li dublje, shvatite da je to nekome odličan biznis. Da razložim - netko iz stranke ima firmu, instaliraju se printeri i prodaju se toneri po nevjerojatno visokoj cijeni i nitko to ne primjećuje (ili ne želi primijetiti?) jer, pada mi na pamet - to je samo potrošni materijal? U gradskoj upravi grada Oroslavja imamo pet printera na četiri zaposlena. U razdoblju 1/2020. - 7/2021. na tonere je potrošeno, vjerovali ili ne, više od 100 tisuća kuna.

Uzeli printer u najam, za probu

Ponudio sam rješenje situacije. Od ovog tjedna imamo i šesti printer. Možda zvuči smiješno, ali odlučili smo uzeti na probu od mjesec dana printer u najam, a dosadašnje printere u tom periodu nećemo koristiti. Kroz mjesec dana korištenja printera, dobit ćemo ponudu koliko bi nas najam mjesečno mogao koštati. Po mojoj procjeni ušteda bi za godinu dana korištenja trebala biti minimalno 40 tisuća kuna. Da napomenem, ušteda će biti i na papiru za printer od 500 listova čiji smo blok dosad plaćali 46kn (!?) Pričal sam s kolegama čelnicima drugih lokalnih samouprava o ovoj temi i neki od njih su krenuli provjeravati račune. Pozivam i druge da slobodno u komentare pišu kaj misle o ovom", napisao je Šimunić

Podsjetimo, stara gradska uprava Oroslavja ugovorila je 11 pretplata za službene brojeve i mobitele, dok je ista uprava imala tek četiri zaposlenika i gradonačelnika. Ukupni dug stare gradske uprave koji je dočekao novog gradonačelnika, nezavisnog Viktora Šimunića, bio je 6.068.696,52 kuna.