'Sin će mi umrijeti za 14 dana, spasiti ga može milijun funti...'

Očajna majka pokrenula je akciju za prikupljanje čak milijun funti koliko je potrebno za liječenje njezina sina kojemu su liječnici prognozirali samo nekoliko dana života. Amber Schofield liječnici su rekli da više ne mogu ništa učiniti za Charlieja (5) koji boluje od hepatoblastoma, rijetkog dječjeg tumora jetre.

Britansko nacionalno zdravstvo također nije odobrilo novac za pomoć dječaku kojemu bi tretman trebao pomoći. Ipak, odlučna majka nije odustala te je pronašla liječnika u SAD-u koji je pristao pokušati liječiti Charlieja. No vrijeme izmiče, a dječak bi u roku od tjedan dana trebao doći u SAD. Liječnici u Britaniji dali su mu još 14 dana života.

- Zdravstvo je odbilo dati na bilo kakvu pomoć tako da nam financiraju jedino lijekove protiv bolova. U srijedu su mi rekli da će Charlie živjeti još maksimalno 14 dana. Imamo tjedan dana da dođemo u SAD-a i još toliko da ga tamo pokušaju spasiti. Naravno, novca za sve to nemamo, i prodajemo sve što imamo, ali neće biti dovoljno - rekla je za Daily Mail.

Ako ga roditelji uspiju dovesti u Cincinnati u državi Ohio, liječenje, odnosno transplantaciju jetre trebali bi platiti oko milijun funti.

- Očekivali smo da će poživjeti barem do kraja godine. Vijest da imamo tako malo vremena nas je totalno šokirala i izbezumila. Slomljeni smo. Užasno je nepravedno što će on umrijeti jer nismo bogati. Sad se utrkujemo s vremenom. On je trenutačno u stanju da može putovati, ali ne znamo dokle - kaže Amber.

Obitelj moli da svatko tko može donira samo 2 funte.

- Da se pola milijuna ljudi odrekne samo jedne kave na dan, to ga može spasiti - poručuje majka.

U dječjoj bolnici u Cincinnatiju liječnici pacijentu presađuju jetru, a potom radio terapijom uništavaju eventualne zaostale zloćudne stanice. Tretman je inače vrlo uspješan, no radi se privatno i mora se platiti unaprijed.

Charlie se s bolešću bori od svoje 2. godine. Liječnici su bili uvjereni da je izliječen, da bi mu se tumor vratio početkom godine. Do sad je prošao više od 20 ciklusa kemoterapije i jednu operaciju.

Obitelj novac prikuplja na stranici GoFundMe.