Apsolutno ne dvojim kada je cijepljenje u pitanju. Sama sam već primila dvije doze jer smatram da je potrebno i neophodno i među dižem ruku za cijepljenje djece jer kao majka koja je prošla sa sinom onu strahotu smatram da je to ispravan način. Znam da će se sada mnogi dići na noge čim zagovarate cijepljenje djece no iako ne znam da li bi se isto dogodilo sinu nakon cijepljenja, barem znam da bi bilo pod kontroliranim uvjetima - kaže nam Jasminka Kalčić (49) čiji je sin (10) imao tešku post covid reakciju.

U Primorsko-goranskoj županiji ovaj tjedan kreće procjepljivanje djece Pfizerom od 12 do 16 godina, što je bio i povod našeg upita Jasminki. Njezina priča koji je u najtežim trenucima odlučila podijeliti s javnošću kako bi pomogla svim roditeljima koji se eventualno budu naši u sličnoj situaciji, da znaju na vrijeme reagirati, nije prošla nezamijećeno. Iako dio ljudi negira i dalje postojanje korona virusa i žestoko se protive cijepljenju, Jasminka kaže da bi se opet javno izložila jer joj se nakon toga javilo na tisuće ljudi sa sličnim problemom.

- Jedan djevojčica je sada na intenzivnoj zbog iste stvari kao moj sin i u kontaktu sam s njezinom majkom. U Hrvatskoj sada postoji svijest od te opasnosti, no ono što mi govore roditelji iz Srbije i BiH je strašno. Liječnici ih uvjeravaju da su to obični osipi koji će proći, pa nekima govore da u za psihijatriju da pretjeruju i slično, a činjenica je da djeca dosita mogu umrijeti od multisistem inflamatornog sindroma (MIS-c) – dodaje Jasminka koja je svoga sina gledala bespomoćnog u agoniji, klonulog od povraćanja i temperature.

Danima nisu znali što mu je i samo upornost ove majke, koja je inzistirala da naprave test na antitijela (dva nalaza na Covid su bila negativna), spasilo joj je sina. Konzultirala se bila s infektologinjom u Londonu, svojom prijateljicom i njihove sumnje su se bile pokazale točnima. Sin joj je prehodao Covid, no posljedica je bio agresivni multisistem inflamatorni sindrom,MIS-c koji može dobiti svako dijete.

- Moj Petar ne može se još cijepiti jer nam 12 godina no da može sigurno bih ga cijepila jer što je najgore, liječnici kažu da mu se bolest može ponoviti ako se opet zarazi koronom. Znam što znači reakcija na cjepivo jer ju je imao njegov mlađi brat i to tako da nije htio sisati i halucinirao je no i dalje sam za cijepljenje jer je to najveće dostignuće čovječanstva – kaže nam Jasminka.

- Ono što se dogodilo mome sinu može se svakome dogoditi i to ne bih nikome poželjela – zaključila je.