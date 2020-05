Sin moćnog HDZ-ovca vratio novac kojim mu je plaćen faks

Mladi Luka Baričević, sin HDZ-ovog načelnika Martina Baričevića, odlučio je vratiti novac vatrogascima. Odnosno, odlučio im je donirati gotovo isti iznos koji su potrošili na njegovo školovanje.

Podsjetimo, 24sata su nedavno otkrila kako se ovaj sin moćnog HDZ-ovca godinama školovao u privatnoj školi, a sve su plaćali hrvatski porezni obveznici. Luka je sin Martina Baričevića, HDZ-ovog načelnika općine Jasenice, saborskog zastupnika i predsjednika Hrvatske zajednice Općina. Na račun poreznih obveznika upisao je i završio Visoku školu za sigurnost s pravom javnosti, a školarinu od oko 60 tisuća kuna platile su Područne vatrogasne zajednice koje se financiraju iz lokalne samouprave. A lokalnu samoupravu vodi njegov tata.

Luka, koji trenutno radi kao tajnik u jednoj od tih vatrogasnih zajednica, velikodušno je odlučio uplatiti 60 tisuća kuna PVZ-u Velebit.

– Mediji su zlonamjerno optužili mog oca kako je lokalna vatrogasna zajednica platila moju školarinu. Kao mladom čovjeku čiji je otac dragovoljac Domovinskog rata te nositelj više odlikovanja, aktivni sudionik stvaranja hrvatske države i jedan od nositelja demokratskih promjena na zadarskom području, nisam želio dopustiti neopravdano i nekorektno javno prozivanje moje obitelji. Želim naglasiti da iako ne postoji nikakva moralna, kaznena niti prekršajna odgovornost, moja supruga je podigla kredit kako bismo uplatili donaciju lokalnoj vatrogasnoj postrojbi te stali na kraj neosnovanim i konstruiranim optužbama na račun mog oca. Želim naglasiti kako moj posao nije nikakav privilegija nego mi je iznimna čast da sa svojim kolegama mogu aktivno raditi na vatrogasnoj zaštiti područja gdje sam rođen i gdje živim - objavio je svoju potresnu ispovijed na lokalnom portalu Kalelarga.info.

Luka se nama nije javio na mobitel, ali zato je odgovorio na poruku.

- Nemam komentara na vas i vaše djelovanje upitnog morala. Molim da me ne uznemiravate više - poručio nam je mladi tajnik.

Nismo bili začuđeni ovakvim odgovorom. Naime, kad smo radili na inicijalnom članku, susretljivi Baričević junior nas je otpravio sljedećim riječima: "Vas to ne zanima, uopće me nemate pravo zvati. Vas ću tužiti, lip vam pozdrav, ugodan dan."

Senior je ipak bio rječitiji.

- On ima 25 godina, ima dijete, sam je donio odluku kako on misli. Radi se o odrasloj osobi. On ima svoj život, svoju obitelj, svoje sve. Ja u njegovo ime nemam što reći - obavijestio nas je o svom sinu i o njegovoj donaciji načelnik Martin Baričević.

Pripomenimo ovdje još jednom kako je Luka Baričević, koji "ima svoje sve", već bio predmetom afere kad se otkrilo da mu je otac bez natječaja dodijelio koncesijsko odobrenje da na plaži u Maslenici, nekoliko metara od mora, sagradi i otvori ugostiteljski objekt. Inspekcija je reagirala i zatvorila radove. Ne znamo je li i tada tvrdio kako se radilo o "neosnovanim i konstruiranim optužbama."

