Sin saborskog zastupnika i još dvojica tukli mladića i njegove roditelje zbog duga za drogu?

Sin poznatog konzervativnog političara i saborskog zastupnika uhićen je i pritvoren zbog sumnje da je sudjelovao u brutalnom iznuđivanju i napadu na jednu zagrebačku obitelj.

Kako piše Jutarnji list, premlaćivanje i prijetnje prijavljene su 16. veljače, kada su trojica mladića presrela 20-godišnjaka na ulici i zatražila od njega 5000 eura navodnog duga za drogu. Prema iskazu žrtve, napadači su ga tukli i prijetili mu noževima prije nego što su ga prisilili da ih odvede do doma. U kući su, prema prijavi, fizički napali i njegove roditelje te razbijali inventar. Cijela obitelj nakon napada završila je na u bolnici.

Istragom i analizom nadzornih kamera najprije je identificiran 27-godišnji D. D., koji je od kraja ožujka u istražnom zatvoru u Remetincu. Prije dva dana istražitelji su kao drugog osumnjičenika identificirali 21-godišnjeg sina političara. I njemu je određen u istražni zatvor u Remetincu zbog sumnje na sudjelovanje u iznudi i nasilju. Policija nastavlja istragu, a identitet trećeg osumnjičenog napadača još nisu utvrdili.