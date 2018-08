Sina (5) ostavila u autu, kad se vratila doživjela je živčani slom

Oleg Gusev (5) umro je prošli tjedan nakon što se ugušio u vlastitoj bljuvotini. Majka Olesia Jeletskova (35) je dječaka zaključala u Kiju Cerato dok je u Moskvi otišla na intervju za posao.

Prozore na automobilu je zatvorila, a temperatura u vozilu je bila oko 24 stupnja Celzija. Kada se vratila do automobila, Olesia je pronašla mrtvo dijete. Doživjela je živčani slom i završila je u bolnici.

#Boy, 5, Dies After #Mother Locks Him In #Car for Two Hours to Go to #JobInterview https://t.co/IGrUEpIf4H #Child#Parent pic.twitter.com/A10NNjm6lT