Sinčić: Bunjac je suspendiran, ja idem u Europski parlament

Dogovorili smo se i našli alternativno rješenje. Do parlamentarnih izbora ja ću biti u Europskom parlamentu, a onda ćemo vidjeti kako će se situacija razvijati. Nisam očekivao da će se Branimir Bunjac ovako ponašati i pozivam ga da poštuje predizborni dogovor i prepusti mandat u EU parlamentu Tihomiru Lukaniću. Zbog takvog ponašanja, danas sam ga suspendirao - rekao je predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić, koji ide na plaću od 8757 eura bruto u Europski parlament.

Sinčić je dodao da će o Bunjčevoj sudbini u stranci odlučivati disciplinska komisija.

Sinčić je dodao da su i u reorganizaciji stranke. Tihomir Lukanić bit će politički tajnik, Dominik Vuletić novi je međunarodni tajnik, Toni Šunjić novi je glavni tajnik, Denis Martinić će biti voditelj ureda u Bruxellesu, a Damjan Vucelić će mijenjati Sinčića u Saboru dok se ova situacija ne razriješi, rekao je.

Kada je Živi zid predstavljao listu za EU parlament, za zastupnika je bio nominiran prvi na listi, Tihomir Lukanić, a ne Sinčić koji je bio na zadnjem mjestu. No Sinčić je osvojio najviše preferencijalnih glasova i mandat zato pripada njemu, ali stranka može poslati zamjenu. Sljedeći po broju preferencijalnih glasova je Branimir Bunjac.

- Svi smo se jednoglasno složili da Bunjac mora dati mandat Tihomiru Lukaniću. On to nije učinio i sad ga treći put pozivam da poštuje predizborni dogovor. Pričali smo nekoliko puta, a suspenzija stupa na snagu sutra. Ne želim u Europski parlament, želim da ide kolega Lukanić i sve ću učiniti da se to ispoštuje. Jedina je prepreka gospodin Bunjac - rekao je Vilibor Sinčić.