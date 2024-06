Sinčić će sada prvi puta u životu morati tražiti posao! A i njegova supruga gubi plaću od stranke...

Prvi put u životu Ivan Vilibor Sinčić (33) morat će tražiti posao. A vjerojatno i njegova supruga Vladimira Palfi. Slatkom životu došao je kraj. Sinčić, koji je drugi na izbornoj listi Prava i pravde, neće u Europski parlament po rezultatima izbornih anketa. Neće se u Europski parlament vratiti niti Mislav Kolakušić koji nosi izbornu listu. On je najavio da će ići na predsjedničke izbore, a na sud se ne može vratiti.

Sinčić dosad nema ni jednog dana radnog staža izvan politike. Pojavio se na predsjedničkim izborima 2014. kao mlada nada s 24 godine i uspio završiti treći. Taj vjetar u leđa mu je na izborima 2015. godine donio prvi mandat, a s tadašnjim Živim zidom ulazi u Sabor i godinu kasnije. I tamo ostaje do 2019. i europskih izbora. Iako je dogovor bio da u slučaju osvajanja mandata u Europski parlament ide Branimir Bunjac, par Sinčić-Palfi ipak gura Ivana Vilibora, a to dovodi i do raspada stranke. A oni dobivaju nastavak slatkog života.

Kad je prvi put ušao u Sabor, Ivan Vilibor Sinčić imao je jednu oranicu vrijednu 5000 kuna, a njegova supruga i aktivistica Palfi nije imala imovine. Još kao saborski zastupnik kupio je kuću u Markuševcu za 600.000 tadašnjih kuna i tamo par živi s dvoje djece. Ali kako smo ekskluzivno objavili, par je nastavio gomilati imovinu. Sinčić je supruzi prepisao i pola kuće u Markuševcu koja je sad uređena. A supruga je kupila u Zagrebu nekretnine vrijedne više od 200.000 eura. Točnije stan vrijedan 173.490 eura, od čega je 101.000 eura platila kreditom, a više od 72.000 eura gotovinom. Kupila je i klijet sa zemljištem od 28.000 eura od žene pod ovrhom. I počela je bespravno uređivati pa su konzervatori zaustavili radove.

Dakle, Sinčići će morati na tržište. Vladimira je zaposlena u stranci Ključ Hrvatske, koju je osnovao Sinčić nakon Živog zida. Iako ta stranka defacto ne postoji i tamo joj je plaća 592 eura. Ta plaća joj stiže upravo od donacija stranci Sinčića i njegovih asistenata koje je povukao na europske plaće!

S tim minimalcem ne može plaćati kredit niti bi mogla kupiti nekretnine da nije golemih primanja supruga iz Europskog parlamenta. Ivan Vilibor će kao bivši euro zastupnik primati još šest mjeseci 7853 eura plaće, pa ne ih ne mora odmah hvatati panika. Taj iznos koji će dobiti za šest mjeseci je ekvivalent iznosu koji Zagrepčanin s prosječnom plaćom zaradi za 2,5 godina.

Palfi je osnovala i svoju tvrtku za organiziranje događaja i proslava, a Sinčić je direktor. Tvrtka je tek lani osnovana pa zasad nema podataka kako joj ide poslovanje. Iako se susjedi bune, proslave planiraju organizirati upravo u klijeti.

I Kolakušića čeka šest mjeseci plaće, kao Ladislava Ilčića koji neće uspjeli osvojiti novi mandat. Kolakušić nema rezervnu poziciju.

- Prema odluci Državnog sudbenog vijeća s danom 24. svibnja 2019. na vlastiti zahtjev prestala je sudačka dužnost Mislava Kolakušića. Kao i svi hrvatski državljani koji ispunjavaju zakonske uvjete za imenovanje na sudačku dužnost, tako i imenovani ima pravo podnijeti prijavu na oglas o slobodnim sudačkim mjestima koje objavljuje Državno sudbeno vijeće - odgovorili su nam iz Trgovačkog suda u Zagrebu gdje je Kolakušić nekada radio.