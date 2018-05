Sinčić je po stambeni kredit išao u banku koju je prozivao...

Erste banka prevarila je ljude, izjava je to Ivana Vilibora Sinčića iz siječnja 2015. godine, koji je podržao osnivanje Udruge “Pazite s kim bankarite”. Gotovo tri godine kasnije čelnik Živog zida u banci protiv koje je govorio podigao je kredit za kupnju kuće, što je vidljivo iz imovinske kartice.

- To je problem nedostatka monetarnog suvereniteta zbog čega privatne banke mogu raditi što žele i koje nadzorom novčane mase kredita određuju što će se napraviti, a što ne - izjavio je Sinčić u siječnju 2015. Predsjednika Živog zida pitali smo kako to da se odlučio stambeni kredit podignuti u u banci, koju je prije tri godine prozivao.

- Napišite što želite :) - odgovorio nam je u poruci Sinčić.

'Nisam u njegovoj koži'

Podsjetimo, Udrugu “Pazite s kim bankarite” osnovala je Hrvatska udruga radničkih sindikata (HURS) pod vodstvom Ozrena Matijaševića, koji se lani povukao u mirovinu.

- HURS godinama ukazuje na nepoštenu bitku i kršenje ustavnih prava od strane Erste banke, koja je koristeći se svojom moći otjerala u siromaštvo brojne hrvatske građane, poduzetnike i tvrtke - naveo je tada Matijašević razloge osnivanja udruge. Podsjetimo, Sinčić je u imovinskoj kartici naveo da je kuću kupio kreditom u visini od 515.000 kuna, a kamata mu iznosi 4,35 posto.

Kredit će plaćati idućih deset godina, a mjesečna rata iznosi 5300 kuna, što mu ne bi trebalo predstavljati problem s obzirom na to da kao zastupnik mjesečno prima plaću od 16.000 kuna. Sinčić je u prošlosti više puta jasno dao do znanja da prezire banke, no u međuvremenu su on i supruga Vladimira Palfi Sinčić postali roditelji dvoje djece. Kao i ostali građani, kojima primanja to dopuštaju, morao se kreditno zadužiti za rješavanje stambenog pitanja.

- Kupio sam kuću na kredit, kao svi drugi ljudi. Od 2011. govorimo da je kredit jedini način na koji mladi ljudi mogu doći do nekretnine i da sustav u kojem je velik dio kredita neotplativ treba mijenjati - objavio je Sinčić u petak na Facebooku. Naveo je kako je kuću platio 600.000 kuna.

- Podigao sam kredit od 515.000 kuna, ostatak sam dao u gotovini, uglavnom jer su mi pomogli roditelji i prijatelji. Jeftinija je od prosječnog dvosobnog stana. Kredit sam dignuo u kunama, to je jedina valuta koju priznajem - naveo je. Iako su kupili kuću, Sinčići i dalje žive kao podstanari, a naveo i razloge zašto:

- Kuća je starija, gola cigla, bez priključaka. Ne znam kad ću je urediti ni kad ću se seliti, zasad nije u planu - izvijestio je. Napominje i da za kupnju kuće nije koristio “državne subvencije ni povlaštene kredite za mlade, na koje je imao pravo”.

Sinčić: Pišite što vas je volja

- Da se pita mene, svatko bi imao svoj stan ili kuću, a otplaćivali bi je s 20 posto plaće, a ne kao danas 50 posto - izvijestio je Ivan Vilibor Sinčić. Napomenuo je i kako su mu na kuću od 600.000 lupili porez od 23.000 kuna.

- HDZ i Most. Nisam ga još platio. Meni je to ogroman iznos, a zamislite ljude koji rade za prosječnu plaću. I zato se borim protiv ove kriminalne politike. Ne želim da gulikože uništavaju narod - poručio je Sinčić. U javnosti kruže priče i kako Ivan Vilibor Sinčić s obitelji navodno živi u stanu svog stranačkog kolege i zastupnika Ivana Pernara. Pitali smo ga je li informacija točna, ali na upit je stigao tek odgovor: “pišite što vas je volja”.