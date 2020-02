Sinčić: Ne recikliramo dovoljno, a za to ćemo platiti penale EU Marišćina je sada koliko-toliko financijski zatvorena, jer to pokriva Fond za zaštitu okoliša. Kada fond to ne bi pokrivao, mi tu gubimotko zna koliko eura po toni i to će se kad-tad preliti na građane, rekao je novinarima