Sinčić Plenkoviću: Ponašate se kao prevarant, a ne premijer!

Premijer Andrej Plenković u Europskom parlamentu predstavio je prioritete hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a, a potom su se javili brojni europarlamentarci, a među njima je bio i Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid) koji mu je poručio da je prevarant.

- Ovom prilikom treba reći kako izgleda Hrvatska za vrijeme predsjedanja gospodina Plenkovića i njegove vladavine, a ilustriraju je dvije stvari - bezakonje i korupcija. Ilustrirat ću to na vlastitom primjeru, a tiče se prava na pristup informacijama. Još kao zastupnik u hrvatskom saboru prije dvije godine poslao sam upit, a to je javni podatak, da mi se dostavi informacija tko je na određene dane ulazio u zgradu vlade, u svetu zgradu hrvatske vlade. Do dana danas nakon dvije godine niste odgovorili na moj upit. Ako se tako odgovara zastupniku, što tek možemo očekivati građanima - poručio je Sinčić Plenkoviću pa nastavio:

- Rok vam je bio dva tjedna, imate i odluku Ustavnog suda i vi još uvijek niste odgovorili, toliko o vašoj transparentnosti. Omotnica stoji u zgradi vlade, 100 metara od zgrade sabora. Odbijate primiti poštu. Tako se ne ponaša ni državnik ni premijer, tako se ponaša sitni prevarant - kazao je Sinčić dok se Plenković sve više mrštio da njegov govor.

- Sve to radite da zaštite svoje prijatelje koji su se ilegalno, potajno sastajali u zgradi vlade i pisali zakon kojim su sebi dodijelili poslove od 500 milijuna kuna. Sukob interesa, za hrvatske primjere, bez presedana - zaključio je Sinčić.

Prije njega za riječ su se javili i drugi eurozastupnici koji su premijeru predbacili odnos prema migrantima.

- Vaše predsjedništvo kaže da se želite usredotočiti na vladavinu prava i bolje upravljanje migracijama. Osobno sam, nakon što pročitala izvješća, obišla područja koja ste spomenuli na sjeveru Bosne i na tom dijelu Hrvatske. Bilo je 10.000 nezakonitih povrataka 2018. godine i čak 25.000 lani - oštro je poručila švedska eurozastupnica Malin Björk u EU parlamentu.

"There can be no Schengen membership for Croatia unless the situation stops!" @MalinBjork_EU takes Croatian PM to task over the inhumane situation she witnessed at the borders last month.



She also denounced a right-wing Croatian MEP who'd accused her of "spreading" fake news ⤵️ pic.twitter.com/doUukm7YdB