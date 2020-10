'Sinčićev sramotan performans s lubenicama mogao je biti okidač za nekog tko ima PTSP'

'Zabrinjavajuće i zastrašujuće je da tako mladi ljudi budu tako radikalizirani, da gledaju život crno ili bijelo', komentirala je Jadranka Kosor napadu na Markovu trgu

<p>Ako gledamo samo površinu, vidi se da je zabrinjavajuće i zastrašujuće da tako mladi ljudi budu tako radikalizirani, da gledaju život crno ili bijelo, da svrstavaju ljude na crnu i bijelu stranu. Je li to možda i posljedica dugotrajne agonije u kojoj živimo, ograničenog kretanja, straha od gubitka posla i bolesti, moguće je, ali svaka radikalizacija može dovesti do tragičnih rezultata', izjavila je danas za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a563390/Kosor-o-napadu-Zastrasujuce-je-da-tako-mladi-ljudi-budu-tako-radikalizirani.html" target="_blank">N1 </a>Jadranka Kosor, komentirajući današnji napad Danijela Bezuka (22) na policajca na Markovu trgu te općenito pitanje sigurnosti i odgovornosti.</p><p>To što su neki pod zadnjim statusom Bezuka na Facebooku izrazili potporu smatra da je 'apsolutno jednako zastrašujuće' te dodaje da se moramo zapitati gdje to živimo.</p><p>- U svijetu su takvi slučajevi svakodnevnica, ali u Hrvatskoj gdje nismo bili svjedoci takvih incidenata, koji se mogu podvesti pod napad na instituciju, to izaziva dodatnu tjeskobu. To pokazuje i da treba biti oprezan s čime se izlazi pred medije - poručuje Kosor.</p><p>Smatra da bi ovaj događaj trebao bi biti poruka vodećim ljudima države, predsjedniku Zoranu Milanoviću i premijeru Andreju Plenkoviću da razmisle o međusobnoj komunikaciji.</p><p>- Komunikacija među najodgovornijima za Hrvatsku je takva da ne širi spokojnost, osjećaj sigurnosti i mirnoće. Napetost među njima se može rezati nožem, osjeća se u svakoj drugoj izjavi, to međusbono nepoštivanje, to građani osjećaju - dodaje.</p><p>Kada je u pitanju sigurnost, Kosor kaže da se o tom pitanju razmatralo još od raketiranja Banskih dvora.</p><p>- Posebno mi se uvijek činila problematična zgrada vlade jer, da biste ušli, ne morate se ni uspinjati. Nema nijedne barijere ili ograde, nego je i sama zgrada u razizemlju i praktički ne morate ni pet stepenica preskočiti, vi ste već u uredu premijera. To je sigurnosno dvojbeno i riskantno - poručila je Kosor.</p><p>Ističe da su to neki od razloga zašto se još prije više godina razmišljalo o projektu izmještanja vladinih institucija u poseban objekt. Upitana što se može učiniti, je li rješenje zatvaranje Gornjeg grada za promet, Kosor ističe da je i prethodni incident, tj. performans Ivana Vilibora Sinčića s lubenicama trebalo shvatiti ozbiljnije jer je mogao utjecati na tuđe odluke.</p><p>- O tome je trebalo donijeti brzu odluku nakon sramotnog iskrcavanja lubenica. Sramotno jer mogu tvrditi da je moguće da je taj incident, gdje je Sinčić jasno pokazao da je jednostavno doći pred zgradu Vlade, mogao biti okidač za nekoga tko je teško bolestan, ima PTSP. Kad sam radila kao ministrica branitelja, jasno je bilo propisano da se takve sitaucije ne smiju događati jer uvijek mogu potaknuti nekoga tko se osjeća loše, tko smatra da su za sva zla krive institucije. Sinčić je zadnji danas koji bi trebao bilo što reći jer je moguće da je ovaj incident bio okidač za ovog mladog čovjeka. Prometno zatvaranje Trga sv. Marka u eri u kojoj živimo, ne znači da mu je potreban automobil. Sve se to može obaviti pješice. S druge strane Trg sv. Marka je povijesna jezgra i turistička atrakcija -rekla je.</p>