Sindikat medicinskih sestara: Prosvjed je 11. svibnja. Ako Vlada ne odgovori, slijedi štrajk

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara i Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske sazvali su konferenciju za medije.

Anica Prašnjak najavila je prosvjed za 11. svibnja u 11 sati, a ako vlada i ministarstvo zdravstva ne odgovore na njihove zahtjeve najavila je štrajk.

- Ne možemo čekati rujan ili siječanj - ako se nekome može udovoljiti i to udovoljiti prije viđenja kakva će biti turistička sezona ili vida o povećanju plaća, trebalo je sve staviti na svoje mjesto, a ne nas staviti na red čekanja - rujan, prosinac. Godinama čekamo na promjene: radimo 365 dana, sustavno smo potplaćeni sestre i tehničari su tu svaki blagdan, svaku sezonu, a ne možemo ni bez tehničke službe i kuharica - rekla je Anica Prašnjak.

Foto: Josipa Mandurić/24sata

- Liječnici su prva karika, to znamo, ali na drugom mjestu su medicinske sestre. Zato me čudi odluka predsjednika Vlade da je uzeo u obzir samo jednu strukturu, da je pozvao samo liječnike na dogovor, a izostavio ostale. Jako se dobro zna tko je prvi uz liječnika - medicinska sestra, to je sigurno najvažnija karika uz liječnika i nije se smjelo dogoditi da je samo jedna struktura dobila povećanje plaće. Svjesni smo da smo godinama zakinuti i da smo devastirani, premalo nas je, ljudi odlaze jer imaju male plaće. Idu za boljim životom, ne trebamo se čuditi odlasku kolegica, posebno mladih, da bi za svoj rad bili plaćeni onoliko koliko zaslužuju, a toga kod nas nema - rekao je Stjepan Topolnjak.

- Moju osobnu potporu imate za bilo koje aktivnosti. Ne mogu oni biti gluhi koliko mi možemo biti uporni i glasni. Mislim da je sad vrijeme da nakon svih ovih godina svi vučemo na jednu stranu. Dosad je svako vukao na svoju stranu - rekao je Mario Gazić, predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara.

