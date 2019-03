Sindikat policije traži otkaz za ravnatelja: "Zlorabili policiju"

Nakon reakcija brojnih političara oko slučaja novinarke Đurđice Klancir i dolaska policije u redakciju portala Net.hr, oglasili su se i iz Sindikata policijskih službenika iz kojeg su zatražili od ministra Božinovića da pokrene postupak razrješenja ravnatelja policije Nikole Miline.

Kažu da se ovdje radilo o evidentnoj zlouporabi policije u političke svrhe i udaru na slobodu medija te da se policija koristila kao produžena ruka politike za zastrašivanje novinara i to ni više ni manje nego temeljem dopisa odvjetnika lokalnog političara. Naglašavaju kako je zanimljivo da je Žinić često viđen u društvu Marka Rašića, načelnika PUZ-a čiji su službenici postupali, a koji je nekad bio načelnik sisačke policije. Ističu i da je Đurđica Klancir javna osoba čije su fotografije javno dostupne i da su policajci mogli utvrditi podatke bez slanja policajaca.

Ističu i da su "izjave glavnog ravnatelja policije u medijima kojima pravda postupanje policije netočne i neprofesionalne jer sukladno policijskoj struci policija neće legitimirati osobu koja joj je poznata". Sindikalisti traže od ministra da pokrene postupak razrješenja Nikole Miline dužnosti glavnog ravnatelja policije, a od Službe za unutarnju kontrolu zatražite utvrđivanje odgovornosti visokih policijskih rukovoditelja tj. odgovornost osobe po čijem se nalogu ovako postupalo.

Priopćenje prenosimo u cijelosti

NAPAD NA SLOBODU MEDIJA

TRAŽI SE OSTAVKA GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

Broj: SPS-01-02/18-2019.

Zagreb, 6. 3. 2019. godine

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića

MEDIJMA U REPUBLICI HRVATSKOJ



PREDMET: KORIŠTENJE POLICIJE U POLITIČKE SVRHE I UDAR NA SLOBODU MEDIJA,

- ostavka glavnog ravnatelja policije, traži se.-

Poštovani ministre, gospodine Božinović,

Poštovani mediji,

Danas smo putem medija doznali o evidentnoj zlouporabi policije u političke svrhe i udar na slobodu medija kod slučaja novinarke Đurđice Klancir gdje se policija koristila kao produžena ruka politike za zastrašivanje novinara i to ni više ni manje nego temeljem dopisa odvjetnika lokalnog političara koji je, gle čuda, iz redova vladajuće stranke.

Zanimljivo je također da je navedeni političar često viđen u društvu Marka Rašića, sadašnjeg načelnika Policijske uprave zagrebačke, čiji su policijski službenici i postupali, a koji je nekada bio načelnik Policijske uprave sisačko-moslavačke, kao i s načelnicima u Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj, a da je novinarka Đurđica Klancir javna osoba čije su fotografije javno dostupne svim građanima Hrvatske pa tako i policijskim službenicima Policijske uprave sisačko-moslavačke i da je policija mogla utvrditi njene osobne podatke, koje u slučaju privatne tužbe ustupa tužitelju, bez slanja policijskih službenika.

I laiku je sasvim jasno da je policija mogla utvrditi podatke samostalno svojim operativnim radom i putem Informacijskog sustava MUP-a gdje pohranjene fotografije svih građana Hrvatske pa tako i novinarke Đurđice Klancir i da se ovdje evidentno radilo o dodvoravanju visokih rukovoditelja u policiji lokalnom moćniku te da su izjave glavnog ravnatelja policije u medijima kojima pravda postupanje policije netočne i neprofesionalne jer sukladno policijskoj struci policija neće legitimirati osobu koja joj je poznata, a činjenicu da je novinarka Đurđica Klancir javna osoba nitko, pa ni sam glavni ravnatelj policije ne može osporiti.

Stoga, obzirom da glavni ravnatelj policije nije po saznanju za događaj odmah zatražio inspiciranje konkretnog slučaja kojim bi se utvrdilo zašto je policija ovako postupala u slučaju političara i novinarke i koja je uloga visokih policijskih rukovoditelja u konkretnom slučaju te tko je dao nalog da se ovako postupa prema novinarki već je pokušao pravdati postupanje policije kao zakonito i profesionalno od Vas, poštovani ministre, tražimo da pokrenete postupak razrješenja Nikole Miline dužnosti glavnog ravnatelja policije, a od Službe za unutarnju kontrolu zatražite utvrđivanje odgovornosti visokih policijskih rukovoditelja tj. odgovornost osobe po čijem se nalogu ovako postupalo.

Naime, ovakvo ponašanje je udar na slobodu medija i poruka svim novinarima da paze što pišu i koga istražuju jer bi im policijski službenici, po nalogu svojih policijskih šefova, koji pak kimaju glavom i dodvoravaju se lokalnim političkim moćnicima, mogli pokucati na vrata.

Ovakvo postupanje policije loša je poruka u javnosti i nije odraz policijskih službenika koji provode policijske poslove i primjenjuju ovlasti već odraz sadašnjeg stanja u sustavu gdje se na ovom primjeru i mnogim drugima vidi da politika upravlja policijom.

Ono što je u svemu najgore je činjenica da će se predstojećim izmjenama i dopunama Zakona o policiji, koji se radio mimo znanja svih sindikata koji djeluju u MUP-u, policijski sustav totalno svesti pod nadzor politike i politizirati do te mjere da će se „neposlušne“ policijske službenike moći premještati kada se hoće i gdje se hoće zbog kakti „potrebe službe“ dok će za policijske rukovoditelje biti sasvim dovoljno da ga njegov neposredni rukovoditelj ocjeni ocjenom „zadovoljava“ i on će u tom trenutku biti smijenjen. Primjera radi ministra i njegove suradnike imenuje politika, a glavnog ravnatelja ocjenjuje ministar umjesto da ga kao najvišeg policijskog rukovoditelja ocjenjuju načelnici policijskih uprava kao njegovi prvi suradnici, a piramida sustava rukovođenja u policiji se spušta naniže i onda je svima jasno tko će koga ocjenjivati, a time i s njim upravljati i postavljati po političkom ključu do najniže razine rukovoditelja u policijskim postajama koji su prvi doticaj građana s policijom.

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

