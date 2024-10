Sindikat policijskih službenika: Ponosni smo što policajka nije sagnula glavu već sve prijavila!

Puno je u ovom slučaju odstupanja od prakse, ali ono što nas žalosti kao sindikat je činjenica da sustav, ili bolje rečeno pojedini rukovoditelji, nisu stali iza svoje policajke koja im je prijavila događaj. Razloge zašto su to učinili znaju samo oni i sada je očito da će na to pitanje morati dati odgovore, kako javnosti tako i nekim institucijama, jer nije na državnom odvjetništvu da se bavi “prljavim vešom” u policiji već službama unutar samog sustava MUP-a čiji je to posao, oglasili su se iz Sindikata policijskih službenika o slučaju mlade šibenske policajke čiju je kaznenu prijavu protiv Anne Dujić, kćeri HDZ-ovog šefa Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, odbacilo Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku.

Vjeruju da će se utvrditi istina i da će javnost saznati zašto je u ovom slučaju postupano potpuno neuobičajeno i zašto se zaprimala kaznena prijava od policijske službenice na zapisnik umjesto da se postupalo po njenom izvješću, što je uobičajeni postupak u istim ili sličnim situacijama. Očekuju da će se utvrditi odgovornost pojedinaca kojima nije stalo da zaštite svoje policijske službenike, a koji svakodnevno riskiraju svoj život i zdravlje kako bi nesebično pomagali drugima.

- Źelimo također dati jasno do znanja da je policijska službenica naš član i ponosni smo što nije sagnula i okrenula glavu već je nadređenima prijavila događaj, a na njima je da sada oni objasne zašto su se nakon toga oni ponašali potpuno neuobičajeno.

Policijskoj službenici pružit ćemo svu potrebnu pravnu pomoć i oštro osuđujemo ovakvo ponašanje odgovornih u PU šibensko-kninskoj zbog čega ćemo od unutarnje kontrole i glavnog ravnatelja policije zatražiti nazor u ovom predmetu - navode iz Sindikata u objavi na društvenoj mreži.

Riječ je o događaju od 31. srpnja ove godine kad su harali požari u šibenskom zaleđu. Anna Dujić je oko 15 sati u Audiju šibenskih tablica naišla na blokadni punkt. Policajka joj je palicom Stop davala znak da se zaustavi, no vozačica nije htjela stati. Policajka je napravila korak unatrag kako ju vozilo ne bi pregazilo, no ipak joj je dotaknulo prednji dio noge. Da nije zakoračila, navela je u prijavi, automobil bi je udario. Osim toga, vozačica joj je pokazala srednji prst i urlala: "J…. ti mater, dolje mi je kuća!"

Policajka je u prijavi objasnila da Annu Dujić nije smjela propustiti jer je imala takvu zapovijed, a slučaj je prijavila tek nakon dva dana jer je u medijima prepoznala vozačicu i njezinu majku dok su urlale i vrijeđale policiju.

Inače, kako smo pisali, u Općinskom državnom odvjetništvu koje je odbacilo prijavu zaposlena je druga kćer Nediljka Dujića, Annina sestra. Glavni državni odvjetnik poslao je izvanredni nadzor u Šibenik te od Županijskog državnog odvjetništva zatražio dostavu izvješća o postupanju u tom predmetu kako bi se utvrdilo je li bilo osnova da ga se delegira drugom odvjetništvu.

Kako je prvi neslužbeno saznao N1, policajka je na bolovanju.

Odvjetnik Ivan Gržić, koji zastupa više policijskih službenika u sudskim procesima, objasnio nam je kakva prava ima policajka kao oštećenica te što može dalje poduzeti.

- Imenovana policajka kao potencijalna žrtva kaznenog djela sada može, a prije podizanja optužnice pred Općinskim sudom u Šibeniku, sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku predložiti ispitivanje Anne Dujić u svojstvu okrivljenice kao i druge dokazne radnje. Radi se de facto o nastavku kaznenog progona u kojem sudac istrage, ukoliko utvrdi osnov, može korigirati postupanje nadležnog državnog odvjetništva - kazao je Gržić.

Kao žrtva može preuzeti progon u roku od 8 dana od dana primitka rješenja o odbačaju. Ako to u zakonskom roku ne učini kazneni postupak je okončan.