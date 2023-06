Sindikat savjetuje članovima da lažu? 'Pišite da idete na susret sindikata, a ne na prosvjed...'

Službenici i namještenici u pravosudnom sustavu sutra spremaju veliki prosvjed u Zagrebu, a Ministarstvo uprave i pravosuđa radi sve što može da prosvjed spriječi. Nakon što Ministarstvo nije usvojilo zahtjev o rastu plaća unatoč štrajku koji traje već 24 dana, odlučili su se za prosvjed kako bi pokušali izboriti 300 eura veće plaće. Iz Ministarstva koje vodi Ivan Malenica odbijaju takvo povećanje i tvrde da bi se time stvorio nesrazmjer, te da će plaće porasti i njima kao i svim ostalim državnim službenicima zbog sporazuma sa sindikatima, a nove povišice ih očekuju i početkom godine.

Dodatni pravni problem je što štrajk i prosvjed organizira Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika koji nije reprezentativan, odnosno, više ne sudjeluje u pregovorima s Vladom zbog gubitka članstva. U ime svih službenika, sada ih predstavlja Sindikat policije koji nije za štrajk i prosvjed i potpisali su s Vladom sporazum kojim plaće rastu svim zaposlenicima od 60 do 100 eura, te je osigurano 300 eura regresa.

Ministarstvo je dalo naputak čelnicima tijela u kojem tumači da se ne može koristiti godišnji odmor za prosvjed, ali sindikat je to pokušao zaobići. Među zaposlenicima se širi audio snimka sindikalne povjerenice koja im savjetuju da lažno napišu svrhu slobodnog dana kako bi im bio plaćen i odobren.

- Tražite odobrenje za plaćeni dopust za sudjelovanje na sindikalnim susretima u trajanju od jednog dana. Ne spominjite obrazovanje, seminare i tako dalje. Dakako da nećete napisati da idete na prosvjed, nego na sudjelovanje na sindikalnim susretima – savjet je sa snimke.

Kolektivni ugovor zaista ne dozvoljava slobodan dan radi prosvjeda, ali u Ministarstvu tumače da SDLSN krivo informira članove navodeći ih da napišu lažnu svrhu slobodnog dana. Članak Kolektivnog ugovora koji omogućava slobodan dan za "sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju za sindikalne aktivnosti i dr". se odnosi samo na članove reprezentativnih sindikata, a SDLSN to nije.

- Prava sindikata i povjerenika koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora odnose se na sindikate potpisnike i povjerenike sindikata potpisnika, a na odgovarajući se način primjenjuju na sindikate i povjerenike sindikata državne službe ako u državnom tijelu ne djeluje sindikat potpisnik. Budući da u tijelu u kojem oni štrajkaju svoju podružnici ima potpisnik Sindikata - Sindikat policije Hrvatske, takva se prava na njih ne mogu primjenjivati jer nisu potpisnici Kolektivnog ugovora na temelju kojeg se ostvaruje pravo na plaćeni dopust - tumače iz Ministarstva.

Predsjednica SDLSN-a Iva Šušković pak demantira da je savjet s lažnom svrhom traženja slobodnog dana službeni stav njihova sindikata. Tvrdi da ne zna tko je osoba koja govori na snimci.

- Dobila sam i ja tu snimku i ne znam o kome se radi, ali pojavljuje se puno dezinformacija i konstrukcija. To nije službeni stav sindikata. Mi smo službenu uputu poslali prije te snimke i ona glasi da se traži slobodni dan ili godišnji. Čelnici brojnih tijela to i dozvoljavaju jer zašto bi Ministarstvo zabranjivalo čelnicima da organiziraju posao kada trebaju obavljati samo nužne poslove koji kada su u pitanju životi, zaštita zdravlja i ozbiljne ugroze. Službenici rade puno više od tih osnovnih poslova, štrajk traje već četiri tjedna i ne vidim zašto se ne bi dozvolio jedan slobodan dan ako se može organizirati posao. Na kraju, štrajk traje četiri tjedna, svi znaju za prosvjed, pa nema smisla davati neke upute o lažnoj svrsi traženja slobodnog dana. Iza svih naputaka mene i sindikalnih povjerenika stojimo imenom i prezimenom – tvrdi nam Šušković.

Vjeruje da će sutrašnji prosvjed imati veliki odziv jer su službenici i namještenici s plaćama od 500 do 700 eura dovedeni na rub egzistencije.

- U legalnom smo štrajku i imamo se pravo boriti za bolje uvjete - zaključuje Šušković