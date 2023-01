Sindikati i Holding još nisu blizu dogovora: Pozicije su trenutno iste, sastanak se nastavlja sutra

Danas su počeli pregovori u procesu mirenja između Holdinga i 19 sindikata. Rok za dogovor je utorak, 31. siječnja, a kako doznajemo od jednog sindikalca, danas se nije napravio značajniji napredak.

- Pozicije su trenutno iste (ništa bliže ili dalje) iz jednostavnog razloga što su danas cijelo vrijeme na stolu bili različiti izračuni, analize - priča nam.

Sve se nastavlja sutra, upitno je hoće li se postići dogovor.

Na pitanje jesu li bliže štrajku nego dogovoru, odgovara:

- Na žalost ne možemo govoriti o nekakvim “osjećajima”, da li je nešto obećavajuće. Stvari variraju od dana do dana, vrijeme nam pomalo curi, tako da nije dobro nagađati. Međutim nismo danas bili blizu dogovora.

Sastanak se nastavlja sutra, a rok je do utorka za “paket vezan za osnovicu i ostala materijalna prava”, jedino su reorganizaciju (koeficijente), spremni odgoditi do kraja veljače radi opsega posla jer se to dogovara u svakoj od podružnica.

Najčitaniji članci