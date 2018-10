Sindikati i ministar Pavić bez dogovora o visini osnovice

Sindikati javnih i državnih službi u utorak su u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava završili posljednji krug pregovora s ministrom Pavićem bez dogovora o povećanju osnovice plaće jer nisu prihvatili Vladinu ponudu o povećanju osnovice za tri posto.

"Izmijenili smo mnogo argumenata, ali konačni rezultat je ostao nepromijenjen, Vlada ostaje kod svoje ponude od tri posto povećanja osnovice plaće u javnim službama od 1. siječnja", rekao je novinarima predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec.

Mihalinec: Spremamo se za pritiske i borbu

"Za naš pregovarački odbor to je apsolutno neprihvatljivo, no mi ćemo to dati našim članovima na konzultacije. Vjerujemo da oni to neće prihvatiti, pa se spremamo za pritiske i borbu, to jest najavu štrajka i štrajk", kaže Mihalinec.

Sindikati javnih službi traže da im plaće rastu dinamikom kao i plaće u privredi, a to se ne može postići povećanjem osnovice za samo tri posto. To bi značilo daljnji pad plaća u javnim službama, destimulaciju rada i odlazak u inozemstvo, što bi donijelo slabije usluge građanima, ističe Mihalinec.

Na novinarsko pitanje kolika je dinamika povećanja plaća u realnom sektoru, sindikalci su ustvrdili da tamo plaće minimalno rastu 5,8 posto na godišnjoj razini.

"Očekivalo smo da se razina plaća minimalno vrati na razinu iz 2013. godine, i sa ovih tri posto to se događa. Naravno da smo očekivali više, no dobili smo prijedlog i idemo na sindikalna tijela, pa ćemo vidjeti reakcije", rekao je predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske Boris Pleša.

Nismo oduševljeni konačnom ponudom Vlade, a od nje kao poslodavca očekujemo da tijekom godine poradimo na povećanju nekih drugih materijalnih prava zaposlenika, poručio je predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić.

"Vidjet ćemo kada se konzultiramo na svojim tijelima, a svi sindikati državnih službi djelovat će po tom pitanju zajedno", najavio je Jagić.

Pavić: Ovo je posljednja ponuda, spremni ponovno razgovarati u svibnju i lipnju

Nakon sindikalaca pred novinare je izašao ministar Pavić istaknuvši kako je to bio posljednji krug pregovora, a Vlada je iznijela socijalnim partnerima posljednju ponudu.

"Naravno, spremni smo u svibnju i lipnju sjesti ponovno i pogledati ima li proračnunskih mogućnosti za još veće povećanje", rekao je Pavić.

U Vladi su svjesni svih izazova, ministar financija Zdravko Marić pročešljao je sve izračune u sljedećoj godini i uračunao sve rizike, poput Uljanika i dr, objasnio je Pavić.

"Plaće državnom i javnom sektoru rasle su po milijardu i 400 milijuna kuna, milijardu kuna je bilo više u proračunu ove godine nego godinu dana ranije, masa plaća je značajno rasla i nastavit će rasti u idućim godinama", napominje ministar.

Tri posto je maksimum koji smo kao Vlada uspjeli osigurati u proračunu ove godine, naglasio je Pavić.

Na novinarsko pitanje plaši li se štrajkova nije imao komentara.

