Sindikati javnih službi održali su konferenciju za medije na kojoj su iznijeli svoje zahtjeve u pregovorima za novi Temeljni kolektivni ugovor.

Sanja Šprem iz Sindikata hrvatskih učitelja rekla je da traže povećanje osnovice od najmanje 4 posto, ali uz 13. plaću u visini prosječne plaće. Traže i povećanje dara za djecu sa 600 na 700 kuna, povećanje regresa s 1500 na 2000 kuna te povećanje iznosa za sistematski s 500 na najmanje 1000 kuna. Ako Vlada odbije zahtjev za 13. plaću, Šprem kaže kako će povećati sve ostale materijalne zahtjeve.

- Dosadašnji ugovoreni iznos od 500 kuna za sistematski je neprihvatljiv. Za taj iznos se ne može puno toga napraviti, ugovoreno se ne može napraviti, definirali smo da radna skupina u Ministarstvu zdravstva procijeni koliki je iznos koji bi bio da se mogu napraviti svi ugovoreni pregledi. Prema prvim informacijama to je definitivno iznos od 1000 kuna pa naviše. Kuna po kilometru za prijevoz nije dovoljna. Tražimo isplatu regresa, dosad je bio iznos 1500 kuna, mi tražimo 2000 kuna - rekla je Šprem.

- Otvoreno je pitanje: "kako ćemo mi to financirati, državni proračun ima svoje domete". Ta priča ne bi smjela egzistirati, to nije istinito, državni proračun nije zadan kao Sveto pismo, on je politički dokument, ono što odgovara vladajućoj stranci je prioritet i za to novca ima. U proračunu ima onoliko novca koliko to politika odluči. Samo 8 posto državnog proračuna je 13. plaća, ovo je sada prilika, novca ima, nije samo da mi vidimo da je gospodarstvo u dobrom kretanju, to vidi i govori premijer i mi mislimo da on govori istinu ovaj put. A ako govori istinu, kome to bogatstvo treba i kome ono služi? Imaju li građani ove zemlje pravo da participiraju u tome bogatstvu? - rekao je Vilim Ribić iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

Matija Kroflin objasnio je kako će zahtjevi ovisiti o tome što će Vlada reći na prijedloge za osnovicu i 13. plaću.

- 13. plaća nije nikakva zamjena, ako se dogovorimo oko toga, ona nije zamjena za rast osnovice. Naša su očekivanja da će osnovica iduće godine rasti, naš je zahtjev da osnovica raste kako raste i privreda, naše plaće su rasle tek 2019. i 2020. nešto brže nego u privredi, dotad su sporije rasle. Minimalno toliko očekujemo rast koliko očekujemo da će biti rast plaća u privredi - rekao je Kroflin.