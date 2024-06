Sindikati ministru Fuchsu: Nemate 100 dana, granske kolektivne čekamo 6 mjeseci

Kolektivni ugovor nema nitko u javnim službama, cijela prosvjeta, znanost i visoko obrazovanje nisu pokriveni granskim kolektivnim ugovorom. Prije šest mjeseci ovome ministru (znanosti i obrazovanja, op.a.) uputili smo naš prijedlog razrađenih normi, rješenja, koji nisu u interesu samo naših članova, već svih zaposlenika i sustava kao takvog, da funkcionira bolje i efikasnije. Mi u tih šest mjeseci nismo dobili ni slovca, ni pismena od ovog ministarstva, upozorio je u utorak predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.

- Pozvali smo na socijalni dijalog, ima već tri tjedna, uputili smo pismo ministru, upravo s ovom tezom - nismo najbolje završili protekli mandat, ajmo sada početi efikasno i socijalno početi rješavati probleme. No nismo ni na to do danas dobili nikakav odgovor. Zato smo manje-više danas ovdje da i javno ukažemo na to da se stvari moraju početi rješavati čim prije - poručio je pred novinarima.

Pojasnio je kako su dogovori oko pregovora stali prije šest mjeseci, uglavnom zbog raspuštanja Sabora, no ministarstvo i dalje vode isti ljudi koji su upućeni u sve.

- Loše je to što mi sad sjedimo ovdje, a ne u ministarstvu s ministrom i njegovim državnim tajnicima i ne rješavamo probleme za koje znamo i mi i oni da ih je potrebno riješiti. ova vlada, ovaj ministar, baš zato što su upućeni u sve, nemaju 100 dana prilagodbe, mi im to nećemo dopustiti. Ono što zahtijevamo je da se stvari i problemi počnu rješavati odmah.

JA bih podsjetio Vladu i ministra da je pregovaranje jedan od osnovnih instrumenata kojim se reguliraju prava i obaveze zaposlenika. Ja bih ih podsjetio da EU itekako inzistira na potrebi jačanja sindikalnog pregovaranja.

Podsjetio bi ih i da Direktiva o primjerenim minimalnim plaćama nalaže Vladi da napravi ozbiljan Akcijski plan i ozbiljno se potrudi da digne pokrivenost kolektivnim ugovorima na 80 posto. Mi smo sada rapidno ispod. Istovremeno imamo ovakve primjere, da kad se jedna strana potrudi, ponudi gotova rješenja, onda to negdje u ministarstvu čuči šest mjeseci. Taj primjer se reflektira i na privatni sektor. Ako Vlada ne drži do kolektivnog pregovaranja, ako se ona ne trudi taj instrument razvijati, kako će to onda privatni sektor razvijati i raditi.

A ovih dana imamo i primjer na lokalnoj razini. OVim putem bih uputio iskrenu i potpunu potporu našim kolegicama i kolegama iz predškolskog odgoja, koji već tjednima se bore za svoje elementarno pravo, primjerenu plaću i kolektivni ugovor. Činjenica je da to traje toliko dugo i da su opstrukcije od strane lokalnih čelnika takve, govori nešto o ukupnoj politici i pristupu naše Vlade i ministarstva prema kolektivnom pregovaranju. Treba početi od glave, od adekvatnog i pravednog pregovaranja za temeljni kolektivni ugovor, za granske i onda to spuštati na sve niže razine.

Naravno, mi nemamo samo problem s GKU. Oni su i puno lakše i brže rješivi. Naš sustav se nalazi u donošenju novih sistematizacija