Sindikati školstva i znanosti najavili su prosvjed: 'Ključno je raditi pritisak. Dođite svi!'

Školski sindikat Preporod i Nezavisni sindikat zaposlenih u znanosti i visokom obrazovanju na zagrebačkom Markovom trgu 14. prosinca u podne organizira prosjed protiv neprihvatljivog, neprovedivog i štetnog sustava ocjenjivanja koji se planira uvesti početkom iduće godine, ali i zbog loše uređenih koeficijenata. Na prosvjed pozivaju sve zaposlene u sustavu i građane. Organizatori prosvjeda pozvali su i druge sindikate da im se pridruže, a za sada imaju indicije da će to učiniti Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama.

- Ključno je raditi pritisak i ukazivati na nezadovoljstvo da bi došlo do izmjene uredbe i koeficijenata. Bez pritiska Vlada nema razloga mijenjati išta - kazao je Matija Kroflin ispred Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

Zagreb: Sindikati u obrazovanju najavili prosvjed protiv loših koeficijenata i ocjenjivanja | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Velik prosvjed očekuje Željko Stipić ispred sindikata Preporod, jer su zaposlenici nezadovoljni. Obišao je do sada osam županija.

- Ljudi pitaju kad će autobusi. Ljudi žele doći u Zagreb i pokazati nezadovoljstvo. Desetine je škola iz kojih će odazvati svi zaposleni - kazao je.

Dva sindikata navode kako je Zakon o plaćama, iz kojeg je izašla i uredba o koeficijentima pa i novi sustav ocjenjivanja, koji će ističu dovesti do neslućenih razmjera poltronstva, sluganstva i svega onoga čega ne bi smjelo biti u školi. Vijeće za praćenje plaća navode nije zahtjevu za izmjenom koeficijenata pristupilo hitno nego daju rokove od dva mjeseca do godine dana da se to pitanje riješi.

- Ako misle tako odugovlačiti onda nisu bili ni potrebni. Ovo se mora riješiti brzo i poruka s Markovog trga bit će upravo da se odmah suoče sa zahtjevima sindikata i probleme riješe što prije - rekao je Stipić.

Ova dva obrazovna sindikata svjesna su da priča oko koeficijenata neće biti gotova s prosvjedom i to navode njihovi članovi znaju i razumiju te traže da se na tom pitanju rade neprekidno. Kada su u pitanju pregovori o osnovici plaća i materijalnim pravima, sindikatima je ponuda Vlade od dva posto rasta osnovice potpuno neprihvatljiva i ne posustaju od traženih deset posto plus povećanje materijalnih prava.

- Naši sindikati su sigurno spremni na sve aktivnosti, uključujući i štrajk, ako ponuda Vlade ostane ovakva kakva jest - kazao je Kroflin.