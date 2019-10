Sindikati: Sutra i u ponedjeljak štrajk se nastavlja u 2 županije

U četvrtak će štrajkati škole u Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji, podsjetili su sindikati na današnjoj presici. U ponedjeljak će štrajkati Osječko-baranjska i Ličko-senjska županija. Objavili su kako su oduševljeni današnjim odazivom u županijama u kojima su škole u štrajku. Za sljedeći tjedan najavili su 'dva jača udara', ali više informacija će otkriti u ponedjeljak....

POGLEDAJTE VIDEO:

Sutra nema škole u dvije županije: Sindikati najavljuju na koji način će dalje pritisnuti Vladu za ispunjenje zahtjeva Reporterka: Nikol Zagorac Objavljuje 24sata Politiko u Srijeda, 30. listopada 2019.

Kažu kako se njihovi zahtjevi neće promijeniti bez obzira na to tko će biti u vladajućoj koaliciji.

Podsjetimo, danas teče 15. dan štrajka u školama, a škole nema u Splitsko-dalmatinskoj i virovotičko-podravskoj županiji. Sutra su najavili štrajk u školama Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije.

I dok se roditelji učenika pitaju do kad sve ovo, šef Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Branimir Mihalinec jutros je najavio štrajk - do ispunjenja njihovih zahtjeva, bez obzira na sve.

- Mi smo krenuli u štrajk do ispunjenja zahtjeva. Oni nisu ispunjeni, o njima se ne želi ni govoriti, vlada obmanjuje javnost da su naši zahtjevi zadovoljeni, da ne znamo što radimo, da radimo preko pogače - poručio je Mihalinec.

- Ljudi su spremni nastaviti štrajk do kraja bez obzira na to hoće li doći do raspada koalicije, bez obzira na to ima li sada u proračunu novca ili nema. Ovo je tek prijedlog proračuna, a proračun se donosi u saboru. Mi očekujemo da ćemo konačno sjesti za stol i da će naši zahtjevi biti ukalkulirani u proračun - poručio je Mihalinec.