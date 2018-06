Sindikati zabrinuti za sudbinu Uljanika: Radnici već odlaze...

Voditelj ureda Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije zadužen za brodogradnju Rajko Kutlača izrazio je u utorak zabrinutost jer još uvijek nema pravih pokazatelja o pozitivnom rješavanju sudbine Uljanika.

Podsjetivši da bi do 22. srpnja u Europskoj komisiji trebao biti usvojen program restrukturiranja brodogradilišta Uljanik, ako zbog ničeg drugog onda zbog obveze vraćanja 96 milijuna eura kredita koje je pulsko brodogradilište dobilo prije šest mjeseci, Kutlača je na konferenciji za novinare ustvrdio da još nitko nije iznio jasne pokazatelje da se cijeli proces odvija u pozitivnom smjeru.

"Taj je datum 'dan D' za brodogradnju u Puli, kada će se znati rješavaju li se problemi ili ne. U sindikatu smo s pravom zabrinuti jer nemamo pokazatelja i informacija da se stvar rješava", istaknuo je Kutlača.

Podsjetio je kako je sindikat još prije dva mjeseca uputio zahtjev Ministarstvu gospodarstva za održavanjem sastanka o sudbini 4500 ljudi, međutim do danas nije dobio nikakav odgovor.

Na pitanje novinara imali saznanja da će riječko brodogradilište 3. maj izaći iz sustava Uljanika, Kutlača je odgovorio da su već par mjeseci upoznati s tom mogućnošću i nemaju ništa protiv toga, ako je to u interesu radnika 3. maja.

"Upoznati smo s time da se razgovara s talijanskim Fincantierijem, koji je iskazao interes za ulazak u 3. maj. No, to se sigurno neće dogoditi prije kraja ove godine, a to znači da se i proizvodni program 3. maja mora završiti u sklopu Uljanika", poručio je Kutlača.

Sindikat prvenstveno zanima što ulazak Fincantierija znači za radnike i hoće li Talijani preuzeti sve radnike ili samo dio.

"Nas u sindikatu zanimaju ljudi, njihove plaće i njihova egzistencija, a ne biznis ili vlasnička struktura Uljanika ili 3. maja", naglasio je Kutlača dodavši kako se ne može oteti dojmu da se sudbina radnika 3. maja stavlja u službu političkih igara i nekih predizbornih pozicija pojedinaca.

Koordinator sindikalnih podružnica unutar Uljanik grupe Fabricio Kalčić poručio je da su radnici jako zabrinuti jer se približava najavljeni rok do kada bi se plan restrukturiranja trebao usvojiti i trebao početi provoditi.

"Radnici najavljuju odlaske, a neki su već otišli. U Uljanik grupi vlada velika nesigurnost i to je glavni razlog odlaska radnika", rekao je Kalčić.