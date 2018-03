Sindikatima milijuni i hoće još naknada: Radite? Dajte i nama

Hrvatski sindikati ujedinjeni su u zahtjevu da svi zaposleni, pa i ako nisu članovi sindikata, trebaju plaćati naknadu sindikatu.

Njihovo obrazloženje je jednostavno: sindikati se bore za kolektivne ugovore i prava radnika koji vrijede i za one koji nisu članovi sindikata i ne plaćaju članarinu, pa je zato red da plate i određenu naknadu. Kolika bi ona mogla biti još nije određeno, a zbog ovog pitanja su ušli i u sukob s Vladom koja smatra da ne treba uvesti još jedan parafiskalni namet koji bi plaćali svi zaposleni. Međutim, jučer dodijeljeni ugovori bacaju i nešto drugačije svjetlo na sindikalne zahtjeve. Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić jučer je podijelio čak 17 milijuna kuna iz europskog socijalnog fonda za “jačanje socijalnog dijaloga”. Od 15 ugovora, čak njih 12 otišlo je u 12 različitih sindikata koji su prijavili projekte, a tri u županije. Imena sindikalnih projekata su vrlo slična, a uglavnom je riječ o vrlo općim mjestima iza kojih je teško otkriti što se točno krije: jačanje dijaloga, povećanje efikasnosti dijaloga, osnaživanje socijalnog dijaloga, aktivizmom i znanjem do cilja, širenje područja socijalnog dijaloga...

Ali to nije sve. Pavić je najavio i nove milijune do kraja godine jer će Vlada pokrenuti ratifikaciju konvencije koja propisuje jače konzultacije i pregovore sa sindikatima i poslodavcima, ali i osnivanje “think-thanka” sindikata i poslodavaca za radne odnose u Hrvatskoj. Sve će to milijunima još podebljati sindikalne središnjice. Samo za jačanje dijaloga ići će još 17 milijuna kuna, a desetak milijuna će ići za analizu plaća i rada u turističkoj sezoni. U konačnici će najskuplje biti pripreme za ratifikaciju. Ukupno će se do kraja godine sliti 50 do 60 milijuna kuna europskog novca, i to uglavnom u sindikalnu blagajnu. Ideja o tome da svi plaćaju obveznu naknadu naišla je na kritiku javnosti iako ona u nekim europskim zemljama već postoji. Ako se sindikatima sliju dodatni milijuni kuna, onda mogu zaista raditi projekte i promovirati se te tako dobiti radnike da se učlane u sindikat i plaćaju članarinu, a ne da je naplaćuju svima. Ustavni sud je već upozorio da ne mogu nečlanovi plaćati članarine.