Siniša Hajdaš Dončić: Davor Bernardić sam sebi radi cirkus

Zagorski SDP ostaje isti kakav je i bio. Ne može nas klika Davora Bernardića ugroziti. Naš brod plovi dalje. Mnogi me zovu i pitaju me što će sad biti sa mnom. Ali što se meni sad može dogoditi? Ništa. Prema mojoj procjeni, Bernardić me ne može smijeniti s mjesta potpredsjednika Sabora, jer nema većinu u Klubu zastupnika SDP-a. Tako da se meni ništa ne događa, a Bernardić samo sebi radi cirkus, rekao je Siniša Hajdaš Dončić za Zagorje.com.

Tako je komentirao suspenziju.

Podsjetimo, SDP je na sjednici u utorak potvrdio odluku stranačkog Glavnog odbora iz srpnja, po kojoj se četvorici članova Predsjedništva te stranke Siniši Hajdaš Dončiću, Peđi Grbinu, Mihaelu Zmajloviću i Vedranu Babiću na razdoblje od dvije godine oduzimaju prava obnašanja stranačkih dužnosti, kao i članska prava.

'Odluka nije donesena jednoglasno'

Statutarna komisija SDP-a u utorak kasno uvečer potvrdila je odluku Glavnog odbora stranke o dvogodišnjoj suspenziji obnašanja stranačkih dužnosti i članskih prava za četvoricu članova Predsjedništva - Peđu Grbina, Sinišu Hajdaša Dončića, Mihaela Zmajlovića i Vedrana Babića, no, kako se neslužbeno doznaje, odluka nije donesena jednoglasno.

Po informacijama iz izvora bliskih Statutarnoj komisiji, od osam članova tog tijela dvojica su glasala protiv odluke kojom se potvrđuje suspenzija "pobunjeničke" četvorke, i to predsjednik Komisije Zoran Bauer i Bojan Kralj.

U kratkom telefonskom razgovoru Bauer je tek rekao da stoji uz sinoćnje priopćenje stranke u kojem piše da je Statutarna komisija potvrdila odluke Glavnog odbora, te najavio da će obrazloženje odluke biti za najdulje tri dana napisano i dostavljeno suspendiranima.

Rekao je da kao predsjednik Statutarne komisije ne smije, ni želi komentirati odluku niti rezultat glasanja.

Drugi sugovornici iz Statutarne komisije neslužbeno su pojasnili da su dvojica glasala "protiv" zato što smatraju da o suspenziji Mihaela Zmajlovića s dužnosti predsjednika SDP-a Zagrebačke županije i Siniše Hajdaš Dončića sa čela Krapinsko-zagorskog SDP-a ne može odlučivati Glavni odbor, već samo Predsjedništvo stranke ima tu ovlast.

Osim toga, dodaju, Statutarna komisija smatra da uopće nije nadležna za raspravu i političku ocjenu je li četvorka svojim istupima i djelovanjem počinila štetu stranci jer Komisija ne može ocjenjivati političku odluku Glavnog odbora.

"Eventualno možemo provjeriti je li procedura koja je prethodila donošenju takve odluke u skladu sa Statutom ili nije, ali nismo nadležni za ocjenjivanje političkog dijela odluke Glavnog odbora", pojašnjavaju. Pritom napominju da su oni tijelo koje bira Glavni odbor, pa nije logično da bi tijelo koje je servis Glavnog odbora moglo ocjenjivati njegove političke stavove.

To znači da Statutarna komisija uopće nije raspravljala o meritumu problema i glavnoj krivnji koja se stavlja na teret suspendiranima, a to su njihovi kritički istupi o načinu na koji Davor Bernardić vodi SDP.

Hrvoje Nekić, koji je bio deveti član Statutarne komisije, u ponedjeljak je dao neopozivu ostavku na članstvo u tom tijelu zbog "kontinuiranih pritisaka pojedinih kolega iz stranačkog vodstva koji traže, čak i zahtijevaju, da glasa za potvrđivanje tih suspenzija, što mu je potpuno neprihvatljivo".