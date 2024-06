Hajdaš Pajdaš odbio odgovoriti na pitanje o članstvu u HDZ-u: 'Imate arhive pa proučavajte'

Potpredsjednik SDP-a, Siniša Hajdaš Dončić gostovao je na N1 gdje je komentirao rezultate europskih izbora kao i i unutarstranačke izbore. Osvrnuo se i na situaciju s DP-ovim Stjepom Nikolom Bartulicom i odlasku iz stožera stranke u Ferrariju.

- Jednostavno smiješno, to uopće nije za komentirati koliko je to tragikomično - rekao je. Što se tiče europskih izbora čestitao je Nini Skočak kao bivšoj članici SDP-a.

- Veseli me dobar rezultat bivše članice SDP-a Nine Skočak. Ona je isključivo kroz platforme i digitalne medije postigla dobar rezultat i zato joj čestitam - rekao je.

- Plenković je vodio umrtvljenu, apaurinsku kampanju, koja HDZ-u odgovara jer imaju stabilno i vjerno biračko tijelo koje uvijek izlazi na izbore - kaže. Izbori za novog predsjednika SDP-a bit će 14. rujna. Hajdaš Dončić je u utorak objavio kandidaturu, naglašavajući svoje pobjedničko iskustvo.

- 2009. sam pobijedio na izborima za župana - rekao je te se pohvalio i rezultatima kad je bio na listama.

Njegovu kandidaturu je komentirao i Plenković. - Blues za opoziciju, ako bude ovaj Hajdaš Pajdaš, to je strikan i netjak broj 2 - rekao je premijer.

- Pokušava biti šaljiv, ali ne ide. HDZ se priprema za predsjedničke izbore i naravno da Plenkoviću ne odgovara da ja budem predsjednik stranke, to je vidljivo iz njegovih reakcija - govori Hajdaš Dončić.

Na pitanje o prethodnom članstvu u HDZ-u nije dao jasan odgovor. Rekao je samo da se ne želi vraćati na događaje od prije 20 godina.

- Imate arhive pa proučavajte od 2005. do 2008. Ne mislim se na priče osvrtati, to ću odgovarati do kraja, samo super, samo dalje, tako treba - zaključio je.