U RTL Direktu o ulasku u politiku i gradonačelničkoj kandidaturi u Splitu govorio je popularni pjevač i HSS-ovac Siniša Vuco.

"Prvi potez kao gradonačelnika Splita je da moj zamjenik bude Željko Kerum", rekao je Vuco te dodao da će sutra imati sastanak na kojem će se razgovarati hoće li on zaista biti kandidata za gradonačelnika.

"Mislim da je to izgledno i da će to biti. Imamo ljude po terenu i javno mnijenje je za. I Split je grad koji voli sport i u svemu vidi natjecanje i u svemu vidi duel. To se sada već dueliziralo. Sada je Vuco-Kerum, ali moramo paziti i na druge kandidate", kazao je Vuco.

Otkrio je da Keruma nije vidio nekoliko godina, ali da su uvijek bili u dobrim odnosima. "Oboje smo ljudi iz naroda. Kod mene je što na umu to na drumu. E sad već, on se etablirao kao političar i ne znam koliko ga je to promijenilo. Više smo se družili kada je bio gospodarstvenik. Ali uvijek smo zapjevali i popričali", kazao je Vuco.

Iako kaže da su Kerum i on slični ljudi tvrdi da imaju različite birače. "Ja sam ipak dijete splitskog asfalta. Odgojile su me splitske ulice. Dio života sam živio u Kaštelima, a interesantno je da sa Hrvatska seljačka stranka, dok je Kerum iz lijepog sela iz Dalmatinske zagore, rođen je tamo, a on je građanska stranka. Znači, Split je legendaran samo po tome", rekao je i dodao da misli da je veći fajter od Keruma.

"Naravno da ga mogu pobjediti", kazao je i dodao da je Kerum imao jednu šansu i drugi puta nije uspio. "Split je specifičan po ekstremnim iznenađenjima", kazao je.

Osvrnuo se i na supruginu prijavu za obiteljsko nasilje. "Bila je malo ljubomorna što su me slikali u žiriju s nekom crnom damom. Ja sam joj rekao: 'Ženo, daj brate!' Neki dan smo baš imali 25 godina braka. Tako da je i ona rekla da je krivo shvatila", rekao je i dodao da nikada nije udario ženu.

"Moja žena je Hercegovka iz Tomislavgrada. Da sam ja nju udario, ona bi mene izbola nožem na spavanju. Ona je opasna", rekla je. Kazao je da je oružje predao 2002. godine i da ga više nema. "Dobio sam i pohvalnicu jer sam ga predao", rekao je.