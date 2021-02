Započeo je dosta suzdržano, gotovo poput pravog političara, o svom programu u četiri točke. Prva i ključna je, po uzoru na gradove na sjeveru Hrvatske, smanjenje prireza i to na – nulu! To će biti osnova naše porezne politike, dodao je nešto kasnije Vuco, oporezivati bogate kako bi davali siromašnima ili manje bogatima.

Najavio je pomoć svim poduzetnicima pogođenim koronom, a onda je malo-pomalo prešao u ‘mode Siniša Vuco’. Za uhljebe nema milosti, rezonira gradonačelnički kandidat iz redova HSS-a, ako im već neće moći dati otkaz, onda je minimalac itekako dobar, zaključio je Vuco.

- Ja ću volontirati kao gradonačelnik! Dovoljno sam zaradio u životu, nisam bogat, nemam vile i bazene, ali dovoljno. Pozivam sve protukandidate da se izjasne, hoće li oni raditi za plaću ili kao volonteri. A za Sv. Duju dovest ćemo Metallicu u Split - najavio je glazbenik, koji je nakon godina bavljenja rockom prešao u narodnjačke vode.

Ni angažman ostalih velikih svjetskih bendova nije isključen, redao je Vuco svoj program, poput AC/DC-a ili Madonne, oni koštaju oko milijun i pol, dva američkih dolara, funti, to će se sve lako vratiti, optimist je Vuco, koji smatra da ga je iskustvo u estradnim vodama, gdje su ga mnogi prevarili ili to htjeli napraviti, naučilo da dobro procjenjuje ljude što je ključno za vodeće funkcije. Znat će tko ga želi prevariti kod izgradnje cesta, a tko je iskren, vidi svoju prednost Vuco.

Nije baš najsigurniji hoće li proći u drugi krug izbora, no ako se to dogodi, potpuno je uvjeren u svoju pobjedu, u drugom krugu će ‘pomest’ tko god da bude s druge strane. Stanovito simpatiziranje Željka Keruma danas je malo ‘smanjio’.

- Čak mi malo počinje smetati to s Kerumom. Imamo više razlika nego sličnosti, ja sam Splićanin, dite s asfalta, a on je gospodin rođen u jednom prekrasnom selu. Ali to je lipo, mi smo ka dica svi čekali vikend za ić na selo. Ako mislite da smo slični jer ne filozofiramo nego govorimo da nas ljudi razumiju, onako otvoreno, onda ste u pravu. Split je odličan grad, neka Split odluči tko je seljak, a tko građanin - poentirao je Vuco.

‘Zalaufao’ se gradonačelnički kandidat, gotovo ga je morao prekidati predsjednik stranke Krešimir Beljak. Kada je na njega došao red za odgovoriti na par pitanja, situacija se potpuno okrenula – sad je Beljak pokazao da se zna ‘zapaliti’, zamijenili su se za stolice pa ga je Vuco sad smirivao…

- Političari su poznati po tome da lažu. Sad kad bi napravili referendum s pitanjem da li je Krešo Beljak ukrao kazetofone kao mlad, 99,9 posto ljudi bi rekli to je istina. A vidite, to jednostavno nije istina, ali kad bacite perje jednostavno ga ne možete vratiti… Split je bio pojam industrije, tko je to uništio? Gdje su male trgovine? Imate trgovačke centre koji su u vlasništvu ljudi koji enormno zarađuju, ne samo u Splitu. Siniša Vuco nema osobni interes ni razno-razne lobije za razliku od nekih drugih. Uvjeren sam da će Splićanke i Splićani znati razliku između Siniše Vuce i svih onih koji ih lažu u zadnjih 30 godina - između ostalog je najavio Beljak, koji nije štedio ni bivše garniture političara HSS-a zbog kojih je stranka posljednje vrijeme na niskim granama.