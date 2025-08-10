Danas se održava 310. Sinjska alka, nakon otkazivanja prošle nedjelje zbog kiše i nevremena. Alkarskom natjecanju nazočit će, među ostalima, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković
IZ MINUTE U MINUTU
Sinj: Alkarski dan započeo koračnicom limene glazbe
Live
Sortiranje događaja
SINJSKA ALKA
Na sinjskom Hipodromu danas se održava 310. Sinjska alka, nakon otkazivanja prošle nedjelje zbog kiše i nevremena. Alkarskom natjecanju nazočit će, među ostalima, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
Preporučeni članci
${content}