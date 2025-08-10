Obavijesti

Sinj: Alkarski dan započeo koračnicom limene glazbe

Sinj: Koračnicom limene glazbe označen početak Alkarskog dana | Foto: Sasa Tadinac/HaloPix/PIXSELL

Danas se održava 310. Sinjska alka, nakon otkazivanja prošle nedjelje zbog kiše i nevremena. Alkarskom natjecanju nazočit će, među ostalima, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković

SINJSKA ALKA

Na sinjskom Hipodromu danas se održava 310. Sinjska alka, nakon otkazivanja prošle nedjelje zbog kiše i nevremena. Alkarskom natjecanju nazočit će, među ostalima, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.

