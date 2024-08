Sinj spreman za blagdan Velike Gospe i tisuće hodočasnika

Najveći broj hodočasnika kretat će se državnim i županijskim cestama, pa se vozači pozivaju na pojačan oprez, poštivanja privremene prometne signalizacije i uputa policijskih službenika, poručeno je sa sastanka na kojemu su u petak bili gradonačelnik Sinja Miro Bulj sa suradnicima, predstavnici žurnih službi, crkve i gradskih tvrtki.

Zbog sigurnosti hodočasnika, pješacima je zabranjeno kretanje autocestom A1 i brzom cestom D1 (Solin-Križice), dok se vozačima u tranzitu preporučuje korištenje alternativnih prometnica. Na dan Velike Gospe, 15. kolovoza, vozači se pozivaju da izbjegavaju prometovanje cestom D1 kroz grad Sinj.

Poseban naglasak na sastanku je stavljen na osiguranje trase procesije na blagdan Velike Gospe.

Gradonačelnik je apelirao na ugostitelje u centru grada da za vrijeme svetih misa ugase glazbu kako bi vjernici mogli u miru i tišini obavljati svoje vjerske obrede. Posebno se to odnosi na večer uoči blagdana, od 18 do 22 sata, te na sam blagdan, 15. kolovoza, od 3, 30 do završetka svečane svete mise u 11 sati.

Gvardijan sinjskog svetišta, fra Marinko Vukman, rekao je kako je u Svetištu svaki dan sve veći broj hodočasnika te da je Svetište spremno za njihov dolazak. Ipak, najveći broj hodočasnika očekuje se 14. i 15. kolovoza na središnju vjersku svečanost koju će izravno prenositi i HRT.

Gradonačelnik je rekao kako će Grad Sinj za hodočasnike osigurati dostatne količine svježe vode, koja će se dijeliti na nekoliko punktova, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.

Osigurani su i dodatni timovi hitne medicinske pomoći. Dva tima će biti na HMP-u u Sinju, a treći u dvorištu Samostana i crkve Čudotvorne Gospe Sinjske. Svim hodočasnicima i gostima grada Sinja bit će omogućeno besplatno parkiranje na više lokacija, o čemu će javnost biti naknadno obaviještena.

Gradonačelnik je napomenuo sugrađanima koji stanuju u blizini Alkarskog trkališta i ulica koje čine trasu procesije da dan prije procesije premjeste svoja vozila kako bi se osigurao nesmetan prolazak vjernika u procesiji.