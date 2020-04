Sinjanin ulovio ribu od 25 kila pa je vratio: 'Ne jedem ja to...'

Ribič Ivica Kojić iz Potravlja kod Sinja, na Peruči je uhvatio šarana teškog 25 kilograma i pustio ga natrag u jezero. Objavio je fotografiju grdosije na svom Facebooku, a prijatelje je u komentarima zanimalo "jesi je ovo autodizalicom izvadio"?

A mi smo, pak, pitali zašto je vratio toliki ulov? Malo tko bi isto postupio.

- Ma znan, govorili su mi "zašto si je pustio nazad, pa to ti je 25 kila mesa", ovo-ono, ali eto. Inače ne volim ribu. Ne jedem to. Osim lignje na Veliki petak, a i moji u kući nisu nešto oduševljeni. Izlovili su se pa im nije nešto. Da je bila od sto kila ja bih je pustio, to je gušt - iskreno će ribič. Ovo mu je bilo kaže, ulov života.

- Takve ribe na Peruči se ulove godišnje jedna ili nijedna. Bio je to doživljaj adrenalinski. Tri, četiri puta po osamdeset sati sam lovio na istom mjestu, hranio ribu i čekao. Četvrti put kad sam došao riba mi je zagrizla odmah prvu večer, negdje oko dva sata iza ponoći. Vukao sam je jedno pola sata, osjetilo se da je dobra, očekivao sam veliku ribu, ali nisam toliku definitivno - govori Kojić dodajući da je lijepo kad te jezero nagradi primjerkom vrijednim spomena.

Šaran je pao, kaže, na kukuruz.

- Inače za njega ide više vrsta mamaca, ali najčešći mu je prokuhani kukuruz. To su samo tri zrna, nekad i jedno. Strašno je prepredena riba i teško ga je uloviti, ovo je riba preko 25 godina stara. Adrenalin me držao dva tri sata!

