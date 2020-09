Širi se istraga o ubojstvu Marija Boljata Pajkića: Sumnjiva i braća Šuker, Vitaljić u bijegu

<p>U slučaju istrage teškog ubojstva <strong>Marija Boljata </strong>(36), zvanog <strong>Pajkić</strong>, i pokušaja ubojstva <strong>Joze Čabraje</strong> u Kaštel Kambelovcu sredinom lipnja, za što se sumnjiči <strong>Jakova Šimića</strong> (29) iz Kaštel Sućurca, došlo je do iznenadnog preokreta- piše <a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/crna-kronika/siri-se-istraga-o-ubojstvu-marija-boljata-pajkica-sumnjiva-i-braca-suker-vitaljic-i-dalje-u-bijegu-sukeri-su-bas-danas-trebali-izici-iz-zatvora-1044379">Slobodna Dalmacija.</a></p><p>Naime, osim Šimića tada su, ali zbog sudjelovanja u tučnjavi, bili privedeni i <strong>braća Šuker</strong>: <strong>Mate</strong> (35) i<strong> Josip</strong> (29), te <strong>Ivan Radović</strong> (29) iz K. Sućurca, dok je policija tada, a i danas u potrazi za <strong>Tonijem Vitaljićem</strong> iz Sućurca, koji je u bijegu.</p><p>Braća Šuker su, danas trebali izići iz istražnog zatvora u kojem su proveli maksimalna tri mjeseca, no ŽDO je proširio istragu te sada sve prijavljene sumnjiči za teško ubojstvo iz bezobzirne osvete i pokušaj ubojstva.</p><p>Zbog ovog proširenja istrage, braća Šuker ostaju do daljnjega u istražnom zatvoru.</p><p>Tužiteljstvo smatra da postoji osnovana sumnja da je Šimić, kako bi se osvetio Boljatu koji ga je prije toga istukao, okupio braću Šuker, Vitaljića i Radovića te još tri za sada nepoznate osobe.</p><p>Tražili su Boljata po kafićima u Kaštel Lukšiću te je Šimić više puta nazivao na mobitel Boljata, nagovarajući ga da se nađu ispred veslačkog kluba i da će se obračunati jedan na jedan. Boljat je tamo došao sa Čabrajom i Josipom K. On i Čabraja su izišli iz vozila, a Josip K. se odvezao dalje.</p><p>Boljat je prije dolaska do veslačkog kluba uzeo pušku i pištolj te pancirku, a pušku je ostavio u vozilu nakon što je izišao, smatrajući da mu neće trebati, potvrdili su svjedoci.</p><p>Kad su Šimić i ekipa vidjeli da nije došao sam, počelo je naguravanje i verbalno prepiranje, a Šimić je ispalio više hitaca iz pištolja prema Boljatu i Čabraji. Jedan metak pogađa Boljata u nogu i on pada, a dva metka pogađaju Čabraju u prsa. Dok je Boljat ležao na tlu, okrivljeni ga, smatra ŽDO, udaraju tupim tvrdim predmetima po glavi i tijelu, a jedan od njih viče: "Majku ti je..., ubij ga...".</p><p>Boljatu je udarcima slomljena lubanja, a Mate Šuker se u jednom trenutku okreće prema Čabraji, vrijeđajući ga, te u njega ispaljuje više hitaca. Najmanje jedan hitac pogađa Čabraju u list desne noge, a potom netko od još nepoznatih napadača dolazi do njega i ispaljuje više metaka koji Čabraju pogađaju u leđa i lijevo bedro. Kada je ovaj pao, ista osoba puca mu u kralježnicu, a onda dolazi do Boljata, koji bez svijesti slomljene lubanje leži na podu i u njega ispaljuje više metaka, od čega ga najmanje dva pogađaju u srce i pluća. Nakon toga, ta osoba zajedno sa starijim Šukerom dolazi do Čabraje i udara ga tupim tvrdim predmetom u glavu.</p><p>Jozo Čabraja, koji se od kraja kolovoza nalazi u istražnom zatvoru jer ga se sumnjiči za pokušaj ubojstva, odnosno da je u istom događaju hicem iz pištolja pokušao ubiti Jakova Šimića koji je pogođen metkom u trbuh, kao žrtva je u dva navrata ispitan kao svjedok. Naveo je da su u njega i Boljata pucali Jakov Šimić, Mate Šuker te Tomislav Š. te da ga je stariji Šuker udario kundakom u glavu i razbio mu zub dok ga je i mlađi Šuker tukao.</p><p>Kazao je i da su na mjestu događaja, kad su oni došli, bili još i tri njemu poznate osobe koje je imenovao te jedna nepoznata, kao i da je Tomislav Š. pucao u njega i Boljata.</p><p>Istraga se nastavlja.</p>