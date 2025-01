Širi se račun od 927 € za taksi u Zagrebu! Dobili smo i vozača i mušteriju: 'Kaj sad, nije mi žao'

Društvenim mrežama proširio se nevjerojatan račun za taksi uslugu u Zagrebu! Fotografiju računa dobili smo i na adresu redakcije. Nazvali smo vlasnika i mušteriju kojoj je naplatio gotovo 1000 eura za jednu vožnju. Priča je nevjerojatna.

- Istina, to je moj račun, rekao nam je vlasnik taksi firme iz Zagreba o računu o 927 eura koji je naplatio 9. siječnja. Iako se društvenim mrežama proširilo da je vožnja bila od Glavnog kolodvora do Zračne luke Franjo Tuđman, vlasnik taksi firme kaže kako to nije istina.

- Nikakva zračna luka. Pitajte mušteriju, sve će vam objasniti - rekao nam je vlasnik.

Foto: 24sata

Dobili smo mušteriju

Pa smo nazvali mušteriju. Isprva je gospodin bio malo zatečen, ali brzo se prisjetio što je bilo tog 9. siječnja.

- Naručio sam taksi na Glavnom kolodvoru. Vozio me do Španskog - počeo je svoju priču.

E sad, vožnja od Glavnog kolodvora do Španskog na zapadu grada može koštati 927 eura jedino ako je taksi Black Hawk helikopter. No nije. Pa nam je gospodin koji se vozio objasnio detalje ove priče.

- Dovezao me do Španskog i tu sam morao nešto obaviti. Rekao sam mu da me pričeka. Mislim da je potrajalo nekih četiri, pet sati. Pričekao me i vratio natrag do Glavnog kolodvora. Račun je bio 927 eura. Platio sam i nije mi žao, kaj sad. Taksist je bio korektan, ispao je pravi gospodin, još mi je platio i ručak - ispričao nam je čovjek.