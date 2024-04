Širi se snimka na kojoj Bujanec u društvu dvije djevojke nešto šmrče: 'Nisam to ja, montaža je'

Na adresu redakcije 24sata stigla je snimka na kojoj je, čini se, Velimir Bujanec, desničar i voditelj emisije 'Bujica', koji je već pravomoćno osuđen da je plaćao prostitutke kokainom. Na snimci se vidi kako muškarac nešto stavlja u nos, a u društvu je dvije djevojke. Nije jasno kad je snimka nastala, a zagrebačkoj policiji poslali smo upit jesu li upoznati sa snimkom i hoće li je istražiti.

Bujanec je za Nacional rekao kako je to evidentni pokušaj kompromitacije i kako to nije on na snimci jer je vidljivo da se osoba na videu češlja na drugi način. Sumnja da se radi o montaži preko umjetne inteligencije. Video je prvi objavio srpski Alo.rs.

- Još jedino nedostaje da objave gdje sam ja to partijao u Srbiji, a u životu nisam bio ni u pašaluku ni u tzv. Rs - rekao je Bujanec za Nacional.