Širi se strašna snimka uništene kolone ruskih vojnih vozila: Poginulo je čak 500 vojnika?!

Analitički projekt DeepState podijelio je snimku na kojoj se vidi uništena kolona vozila ruskih oružanih snaga u selu Žovtneve u Kurskoj oblasti. Snimljena je iz automobila, vjerojatno od strane ruskog građanina koji je prošao cestom nakon napada, a prikazuje najmanje 14 uništenih kamiona koji su prevozili vojnike poslane kao pojačanje nakon ukrajinskog upada u Rusiju.

Još sinoć, na ruskim Telegram kanalima pojavila se snimka snimljena tijekom vožnje, prikazujući velik požar u Rilskom okrugu.

Rusija je kako pišu strani mediji izgubila gotovo 500 vojnika u noćnom udaru, s obzirom na to da svaki od 14 uništenih kamiona može prevesti do 35 potpuno opremljenih vojnika. To bi moglo predstavljati jedan od najvećih pojedinačnih gubitaka za rusku vojsku od početka rata.