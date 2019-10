Sirija: Pobunjenici ubili 9 civila, među njima i čelnicu stranke

Najmanje devetero civila, među kojima i čelnicu političke stranke, u subotu su u Siriji "pogubili" proturski pobunjenici koji sudjeluju u ofenzivi Ankare protiv kurdske milicije na sjeveroistoku te ratom zahvaćene zemlje, objavila je nevladina organizacija.

- Devetero civila je pogubljeno u različito vrijeme južno od pograničnog grada Tal Abyada - objavio je Sirijski opservatorij za ljudska prava (SOHR).

Među žrtvama je predsjednica političke stranke i njezin vozač, navodi se u priopćenju Sirijskog demokratskog vijeća, političkog ogranka Sirijskih demokratskih snaga (SDF), glavnog saveza kurdskih i arapskih boraca na sjeveroistoku.

