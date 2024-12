Sirijac u Zagrebu: 'Zemlja je siromašna, plaće su 10-20 eura'. Ekspert: 'Vratit će se al-Qaida'

Nakon što su pobunjenici ušli u Damask, predsjednik Sirije Bašar al-Asad pobjegao je zrakoplovom Syrian Aira prema obalnom području Sirije, a potom je nestao s radara, pa se pojavila sumnja da je avion srušen. Za to vrijeme pobunjenici su slavili slobodu na ulicama demolirajući i predsjedničku palaču, no ubrzo je uveden policijski sat. Ipak, kad se euforija stiša, za Siriju počinju novi problemi. Zemlja u kojoj bukti građanski rat od 2011. geografski je podijeljena među različitim frakcijama, a narod je osiromašen. Svjetski analitičari strahuju da će se pojaviti ekstremna mržnja prema onima koji su Asadu protekle 24 godine vladavine bili lojalni u provođenju ubilačke politike.

Jamal Sharbini, otac nogometaša Ahmada i Anasa, smatra kako je rušenje Al-Asada dobra vijest za Sirijce te kako je ovu vijest čekao 44 godine i kako jedva čeka da se stanje smiri da ode u posjet rodbini u Siriji.

- Za sirijski narod to su odlične vijesti jer ljudi nemaju što jesti i piti. Ekonomija praktično ne postoji, pogotovo u sjevernom dijelu, koji je vrlo bogat. Pa tamo je Ina imala svoja postrojenja za crpljenje nafte, tamo svoje interese imaju Rusi, Amerikanci, Iran, zaljevske monarhije... A sirijski narod pati. Život je nedostojan čovjeka u 21. stoljeću. Imaju struju od jedan do dva sata na dan i tako već osam godina. Imaju pravo na 20 litara benzina po automobilu mjesečno, pet kila brašna, tri litre ulja, dvije kile šećera dobivaju na bonove, jednu bocu plina mjesečno... Sirija je nekad bila bogata zemlja. Sad moja sestra radi kao liječnica u bolnici i ima plaću 20 dolara. Nekad za to može kupiti samo jednu kokoš - kazao je Sharbini.

No iako svijet strahuje da će nova vlast dovesti novi radikalizam, vođa pobune, Abu Muhammed al Golani, svojim ophođenjem šalje drukčiju sliku obećavajući pluralizam i demokraciju. Naime, predvodnik skupine Hayat Tahrir al Šam (HTS), prema izvješćima iz zemlje, viđen je kako izdaje naredbe zabranjujući borcima da ulaze u kuće, da poštede one koji spuste oružje i podsjeća ih da štite građane. Riječ je o skupini koja ima 30.000 boraca i koja je nekad bila podružnica Al-Kaide. Golani je s njima prekinuo veze 2016. nastojeći rebrendirati svoj imidž i djelovati umjereno.

- Nakon 54 godine jednog režima promjena je dobrodošla, a ovo sad je prva euforija. Oporba je sada drukčijeg oblika, umjerenija i civiliziranija, teže sekularnoj državi u kojoj će poštovati sve vjere. U zemlji je počinjeno mnogo nepravde. Ljudi tamo zaista priželjkuju slobodu, to je ono što narod Sirije nije imao. Ako biste tamo opsovali predsjednika, idete u zatvor. Sirija je nekad bila zemlja u kojoj su se poštovala svačija vjerska prava, a nakon te 2011. sve se urušilo. Zemlja je izolirana, osiromašena. Tamo jedan sveučilišni profesor ima plaću 10-20 eura - kaže nam zagrebački liječnik Zahi Khouri, podrijetlom Sirijac.

Analitičari smatraju i da trenutak u kojem je izveden državni udar nije slučajan. Naime, i Iran i Rusija, glavni Al-Asadovi saveznici i "sponzori", imaju briga u vlastitom dvorištu jer su intervencijom Izraela obezglavljeni Hamas u Gazi te Hezbolah u Libanonu, što je velik udarac za Iran, a Rusija je dodatno oslabila Al-Asadovu moć odvevši tamošnju vojsku kao "ispomoć" u rat u Ukrajini.

- Oni govore da je to kraj građanskog rata, ali mi ne znamo u kojem će smjeru krenuti zemlja. Biste li vi vjerovali organizaciji koja je surađivala s Al-Kaidom? Ja smatram da se Al-Kaida ovime vraća, ali u kojem obliku, to ćemo tek vidjeti. U pozadini građanskog rata i svrgavanja Asada je interes. Ne vjerujem da je u pozadini želja za demokracijom, kao što se pokazalo da to nije slučaj ni u Afganistanu. Dobro je da imamo jednog diktatora manje, ali neki diktatori se ne diraju, a zašto? Sirijski građanski rat bio je rat za naftu, kao i onaj u Iraku i Libiji. Preko Sirije je trebao proći novi naftovod iz Katra, a tad se umiješala Rusija kako bi spriječila Siriju i tako ostala vodeća u isporuci energenata Europi. Al-Asad se tada držao Putina. Po meni je ovo i skretanje pažnje s Ukrajine, tamo smo na par koraka do najgoreg. Ali bit svega je rat za resurse. Kad gledamo širu sliku sukoba na Bliskom istoku, trenutačni dobitnici su Izrael, Turska i SAD, a gubitnici Iran i Rusija. U toj interesnoj igri najveća žrtva su civili. Njih čak 14 milijuna napustilo je zemlju - kaže nam vojni analitičar Vilko Klasan.