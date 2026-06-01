Sirijci razgovaraju s Trumpom o prekidu sankcija. Iranci prijete: 'Evo zašto nećemo išta odobriti'
Iran neće odobriti nikakav sporazum sa Sjedinjenim Državama dok mu se u potpunosti ne zajamče prava, izjavio je u nedjelju predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Baker Galibaf, voditelj teheranskog tima u pregovorima s Washingtonom.
"Nećemo odobriti nikakav sporazum dok ne budemo sigurni da su prava iranskog naroda u potpunosti zajamčena", rekao je Galibaf u video snimci emitiranoj na državnoj televiziji.
Dok se činilo da se dvije zemlje posljednjih dana približavaju sporazumu, New York Times je u subotu izvijestio da je američki predsjednik Donald Trump pooštrio svoj prijedlog i poslao novu verziju teksta Teheranu.
Prema internetskoj stranici Axios, Trump želi čvršći stav Washingtona o nekoliko pitanja, uključujući sudbinu iranskoga nuklearnog materijala.
Iran smatra da su ukidanje američkih sankcija i odmrzavanje njegove zamrznute imovine među temeljnim pravima Teherana, koja moraju biti zajamčena u svakome sporazumu postignutom sa Sjedinjenim Državama.
"Oni koji se bore u diplomatskoj areni ne vjeruju riječima ni obećanjima neprijatelja", rekao je u nedjelju Galibaf.
Od početka rata Iran održava strogu kontrolu i tvrdi da će tako i nastaviti, nad Hormuškim tjesnacem, ključnom pomorskom rutom za globalni transport ugljikovodika, zbog čega su Sjedinjene Države nametnule pomorsku blokadu luka i obale od 13. travnja.
Sirijski predsjednik Ahmed al-Šara telefonski je razgovarao s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom o podršci sirijskom gospodarstvu i najnovijim regionalnim događajima, priopćio je u nedjelju ured sirijskog predsjednika.
Tijekom poziva, Šara je rekao da je ukidanje preostalih američkih sankcija Siriji ključno za oživljavanje gospodarstva i privlačenje ulaganja, navodi se u izjavi.
Sjedinjene Države kažu da neke sankcije ostaju, ali je ukinut tzv. Cezarov zakon kojim su nametnute sveobuhvatne mjere pojedincima, tvrtkama i institucijama povezanim s bivšim predsjednikom Bašarom al-Asadom.
Washington kaže da će sankcije i dalje biti usmjerene na Asada i njegove suradnike, kao i na kršitelje ljudskih prava, trgovce kaptagonom, stimulansom koji izaziva ovisnost, i druge aktere za koje tvrdi da destabiliziraju regiju.
SAD je također izjavio da preispituje oznaku sponzora terorizma koju Sirija nosi, što je osnova za ograničenja na američku inozemnu pomoć, izvoz obrambene opreme i određene financijske transakcije.
Ukidanje preostalih sankcija općenito se smatra ključnim za uspjeh nove sirijske vlade. Nekoliko saudijskih tvrtki planira ulaganja od milijardi dolara u zemlju kao dio napora što ih Rijad ulaže u njezin oporavak, dok su i druge zaljevske zemlje obećale financijsku pomoć.