Sirijci razgovaraju s Trumpom o prekidu sankcija. Iranci prijete: 'Evo zašto nećemo išta odobriti'

IRANCI BEZ ODOBRAVNJA

Iran neće odobriti nikakav sporazum sa Sjedinjenim Državama dok mu se u potpunosti ne zajamče prava, izjavio je u nedjelju predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Baker Galibaf, voditelj teheranskog tima u pregovorima s Washingtonom.

"Nećemo odobriti nikakav sporazum dok ne budemo sigurni da su prava iranskog naroda u potpunosti zajamčena", rekao je Galibaf u video snimci emitiranoj na državnoj televiziji.

Dok se činilo da se dvije zemlje posljednjih dana približavaju sporazumu, New York Times je u subotu izvijestio da je američki predsjednik Donald Trump pooštrio svoj prijedlog i poslao novu verziju teksta Teheranu.

Prema internetskoj stranici Axios, Trump želi čvršći stav Washingtona o nekoliko pitanja, uključujući sudbinu iranskoga nuklearnog materijala.

Iran smatra da su ukidanje američkih sankcija i odmrzavanje njegove zamrznute imovine među temeljnim pravima Teherana, koja moraju biti zajamčena u svakome sporazumu postignutom sa Sjedinjenim Državama.

"Oni koji se bore u diplomatskoj areni ne vjeruju riječima ni obećanjima neprijatelja", rekao je u nedjelju Galibaf.

Od početka rata Iran održava strogu kontrolu i tvrdi da će tako i nastaviti, nad Hormuškim tjesnacem, ključnom pomorskom rutom za globalni transport ugljikovodika, zbog čega su Sjedinjene Države nametnule pomorsku blokadu luka i obale od 13. travnja.