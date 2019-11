'Siročad ISIS-a dobit će drugu šansu za normalan život...'

Britanska siročad ISIS-a, čiji su roditelji umrli u Siriji, vraćaju se nazad u Veliku Britaniju, izjavio je ministar vanjskih poslova Dominic Raab. On je rekao zastupnicima da sve dok 'ne postoji sigurnosna prijetnja', djeca koja su spašena iz rata na sjeveru Sirije, mogu se vratiti kući. Britanski The Sun također izvještava da su SAS-ove trupe u oklopnim vozilima odvezli djecu roditelja ISIS-a na sigurno. Raab je to potvrdio rekavši da su se prva djeca sada vratila u Veliku Britaniju.

- To su nevina djeca, siročad, nikad nisu ni smjela biti izložena ratnim strahotama. Olakšali smo njihov povratak kući jer je to bila prava stvar za učiniti, a sad im treba privatnost i puna podrška kako bi se mogli vratiti u normalan život - izjavio je Raab.

Ministarstvo vanjskih poslova još uvijek nije objavilo nikakve daljnje detalje.

Telegraph je izvijestio da Sirijske demokratske snage (SDF), drže najmanje sedmero Britanaca, 25 Britanki te više od 60-ero dječice od kojih su tri četvrtine u dobi ispod pet godina. Bivši tajnik Brexita, David Davis rekao je kako djeca riskiraju mogućnost da se pretvore u teroriste ako ih ubrzo ne odvedu iz Sirije te da su troje od 60 djece siročad, ali također i ona djeca koja to nisu, zaslužuju zaštitu Ujedinjenog Kraljevstva.

Alison Griffin, voditeljica humanitarnih kampanja Save The Children, rekla je da vlada 'preobražava živote nevine djece koja su prošla užasne stvari koje su daleko izvan njihove kontrole' te da će konačno dobiti dragocjenu šansu da se oporave, imaju sretno djetinjstvo i žive punim plućima.

- Svako spašeno dijete je trijumf suosjećanja u surovosti, nadamo se da je ovo tek početak. Još uvijek ima 60-ero britanske djece koja ostaju zarobljena u groznim uvjetima, a sirijska surova zima samo što nije stigla. Svi su oni nevini kao ova dječica koja su spašena danas, a naš je strah da neće svi preživjeti do proljeća, moraju se vratiti u Ujedinjeno Kraljevstvo prije nego što bude prekasno - izjavila je Griffin.