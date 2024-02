Sisački 'Hulk' dobio je još dvije i pol godine zatvora, drogiran je bludničio nad podstanarkom

Dok trenutno služi kaznu u Lipovici, na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nedavno je zbog bludnih radnji nepravomoćno osuđen Damir Šišaković (42), poznatiji po nadimku sisački Hulk. Taj nadimak dobio je nakon što je prilikom bijega iz sisačkog zatvora svinuo rešetke na prozoru ćelije.

Za njih ga je krajem lipnja 2022., nedugo nakon što je izašao iz zatvora poslije šest godina, prijavila državljanka Indije, piše Jutarnji list. Kako navode, ona je tada bila podstanarka u kući njegove djevojke na području Zagreba.

- Ušao je u moju spavaću sobu oko 1 sat, ponašao se kao psihopat, govorio mi je: ‘Neću te povrijediti‘. Sjeo mi je na krevet, počeo me dirati. Vikala sam i nisam mogla disati. Smrdio je na alkohol. Rekla sam mu da mi treba lijek. Otišli smo u kuhinju, a on me držao za prste. Uzela sam nož, pa mi je zgrabio ruku i porezala sam se. Molila sam ga da ode, a on je govorio na engleskom da ne zovem policiju i da ne kažem ništa stanodavki - ispričala je žrtva. No napad tu nije stao. Iako je otišao u svoj stan, a ona se zaključala u kupaonicu, vratio se do nje. Lupao je po vratima i polomio ih. Molio ju je da ne zove policiju, a ona je premirala od straha. Sve je, kaže, trajalo oko 45 minuta.

Šišaković je negirao napad. Tvrdi da je tu večer bio s društvom i pio vino, pivo, rakiju te uzeo nešto kokaina. Po dolasku u kuću nije se mogao snaći i kaže kako je pronašao djevojku koja je vrištala i ozlijedila se nožem. Nudio joj je, kaže da zove Hitnu, ali ne i policiju jer je već imao problema.

Sudac nije povjerovao njegovoj priči. Osim što bi u zatvoru trebao provesti dodatne dvije i pol godine, sudac mu je izrekao i sigurnosnu mjera obaveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu. Nju će morati proći unutar zatvorskog sustava.