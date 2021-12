Pet višečlanih obitelji s područja Petrinje i Siska, čije su kuće uništene u potresu, primilo je u utorak u Sisku ugovore o gradnji novih kuća iz austrijskog projekta "Krov za Hrvatsku".

Projekt gradnje deset kuća pokrenula je Željezanska biskupija, a provodi se u suradnji s Udrugom gradišćanskih Hrvata "Hrvat S.A.M", Austrijskom biskupijskom konferencijom svih devet austrijski pokrajina, Caritasom Sisačke biskupije te Vladom Republike Hrvatske, kao partnerima.

Na svečanosti u sjedištu Sisačke biskupije projekt je predstavio njegov voditelj i predsjednik hrvatske udruge fra Božidar Blažević, koji je spomenuo čvrste veze gradišćanskih Hrvata s Hrvatskom.

Rekao je kako je riječ o pilot projektu na visokoj europskoj razini, za koji je prikupljeno 10 milijuna kuna, a akcija prikupljanja financijskih sredstava se nastavlja. Obiteljske kuće za višečlane obitelji imaju površinu od 85 metara četvornih, s dodatnih 60 metara četvornih u potkrovlju. Jedna modularna kuća vrijedna je 1,5 milijuna kuna, a proizvedene su u hrvatskoj tvrtki Golubić u Austriji.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, kao partner u projektu, postavit će početkom sljedeće godine temelje, na koje će se montirati konstrukcija.

Na svečanosti na kojoj su uručeni ugovori nazočne su pozdravili sisački biskup Vlado Košić, željezanski biskup Egidije Živković i ministar Darko Horvat.

Biskup Košić tom je prigodom podsjetio kako je u potresu oštećeno 30 crkava, 10 župnih kuća i samostana te mnoge kapele.

Posebno je zahvalio Mađarskoj i Austriji, koje su među prvima priskočile u pomoć stradalnicima. Mons. Živković je upozorio kako obnova kuća mora imati prioritet jer obnovljene crkve i bolnice neće značiti ništa bez ljudi.

"Vjerujem da uoči Božića unosimo toplinu i svjetlo u brojne obitelji. Ne želimo da se ovaj kraj iseljava, kao što su se svojedobno iseljavali gradišćanski Hrvati", rekao je biskup Živković čestitajući Božić.

O nastojanju da sve stradale obitelji ostanu u svojim mjestima govorio je i ministar Horvat, koji je najavio da će Banovina na proljeće biti veliko gradilište.

"Iako naš posao za četiri godine vjerojatno neće biti gotov, nastojat ćemo da sve obitelji vratimo u njihove nove domove", rekao je Horvat.

Obiteljima Kušan, Kusura, Polak, Nekić i Gabrić ugovore o novim kućama uručili su biskup Živković i ministar Horvat.

Hanžek u Sisku: Vijest o 19 centimetara debelom zidu je dezinformacija

Državni tajnik Središnjega državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek rekao je u utorak u Sisku da su napisi o 19 centimetara debelim zidovima tipskih kuća na Banovini dezinformacija kojom se baca neugodna sjena na jedan projekt.

Na pitanje novinara o 19 centimetara debelim zidovima, koji su po pisanju medija pretanki, Hanžek je odgovorio da su, nakon iskazanog interesa za gradnju zamjenskih obiteljskih kuća, utvrdili okvirnu knjigu standarda u kojoj se govori o kvaliteti materijala.

Sve su te kuće apsolutno protupotresno sigurne, visokoenergetski učinkovite, projektirane po europskim standardima i hrvatskom zakonodavstvu i svim pravilnicima, rekao je Hanžek.

"Na vijest od 19-centimetarskim zidovima, kao građevinar i konstruktor, mogu reći da postoje dva tipa zidane gradnje. Jedan je okvirna, armirano-betonska konstrukcija, koja ima nenosivu ispunu, koja mora biti termički toliko jaka da ispuni europske standarde. Drugi tip zidane konstrukcije je spregnuta konstrukcija, znači konstrukcija od dva materijala. U tom je slučaju minimalna debljina opeke 20 centimetara", rekao je Halužan.

Prošli je tjedan raspisan natječaj za 30 kuća koje se grade u tehnici suhe gradnje i drvene građe, a sutra se objavljuje natječaj za 30 kuća tradicionalnog zidanog modela u kojem je debljina opeke 25 centimetara, objasnio je Hanžek.

Dodao je kako se u projektu hrvatskim propisima štitilo hrvatskog graditelja i hrvatske proizvođače u graditeljskom sektoru, poštujući sve propise Europske unije. Spornih 19 centimetara, kako je rekao, krivo je shvaćanje, a takvom se dezinformacijom baca neugodna sjena na jedan projekt, i to uoči Božića.

Hanžek je najavio kako se pripreme obavljaju te da će, ovisno o temperaturama, početkom iduće godine početi betoniranje, a useljenje se, ovisno o odabranom tipu od šest tipova kuća, može očekivati od dva do sedam mjeseci nakon početka gradnje. Očekuje se izgradnja više stotina obiteljskih kuća. Do trećeg mjeseca provest će se javna nabava za 300 do 400 kuća od dosad zaprimljena 1092 zahtjeva.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat rekao je da će se model obnove - izgradnje tipskih zamjenskih obiteljskih kuća moći primijeniti i u Zagrebu. Ujedno je najavio redefiniranje odnosa i suradnje tog ministarstva i Fonda za obnovu obiteljskih kuća radi bržeg donošenja odluka.