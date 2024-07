Sisak: Ubio ženu, ranio četvero, zapalio kuće... Ne ide u zatvor

Moju ženu nitko neće vratiti. Izgubio sam ženu, izgubio sam kompletan život. Ostao sam samohran roditelj s malim djetetom. Jeza, jeza, ispričao je Miroslav Jambrec za Dnevnik.hr. Njegovu suprugu je u krvavom pohodu u srpnju prošle godine ubio Neđad Fetić (59) iz Siska. Pucao je iz kalašnjikova, teško je ranio još četvero ljudi, a nije izbjegavao niti djecu.

Kako piše Dnevnik, on neće ići u zatvor. Sud mu je odredio šest mjeseci psihijatrijskog liječenja nakon što je proglašen neubrojivim.

- To je jedini zakonski moguće, nema dvojbe i nesporno je bilo da je okrivljenik bio neubrojiv kad je činio djela sa zakonskim obilježjima kaznenog djela i po Zakonu se jedino može izdati obavezno liječenje u trajanju od 6 mjeseci - rekao je Danko Kovač, odvjetnik okrivljenika.

- Žalosno je da optuženi ima veća prava nego žrtve. Jako žalosno. Ostao sam sam, samohran roditelj s malim djetetom. Ne može se čovjek osjećati dobro nakon ovoga - kaže Jambrec.

U sumanutom pohodu palio je i automobile i kuće te na kraju pobjegao, ali ga je policija uhitila. Odvjetnik je otkrio zašto je dobio samo šest mjeseci liječenja.

- To ne znači da će on biti samo 6 mjeseci na liječenju nego onda svake godine jednom sud provjerava je li on i dalje bolestan i opasan za okolinu i treba li ga i dalje držati u ustanovi - istaknuo je.