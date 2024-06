Sitno brojimo do europskih izbora: Evo kako stoje stranke i tko bi mogao do puno mandata

Prvi izbor, i to za čak 31,9 posto ispitanih, je HDZ. Drugi je SDP, čiju bi koaliciju zaokružilo 24,6 posto ispitanih. Na trećem je mjestu Možemo! sa 6,5 posto, četvrti je Most sa Suverenistima i HSP-om, koje podržava 6,1 posto ispitanih. Prag prelazi još Domovinski pokret, koji je na 5,8 posto podrške, rezultati su posljednje predizborne ankete uoči Europskih izbora.

Blizu praga su još Hrvatska stranka umirovljenika s 3,8 posto te široka koalicija liberala i manjinaca na čelu s IDS-om s 3,7 posto podrške. Svi ostali ostaju pojedinačno na manje od tri i pol posto, a neodlučnih je 7 cijelih 7 posto, prenosi NOVA TV.

Pretvaranje glasova u mandate

Pretvorimo li to u mandate, HDZ osvaja 5 mandata, SDP s partnerima 4, a Možemo!, Most i Domovinski pokret po jedan. Ako neka od ove tri stranke koje "love" mandat ipak ne bi prešle prag, taj jedan granični mandat bi išao HDZ-u, koji bi ih dobio 6.

Interes za EU izbore

Građane možemo grupirati u tri skupine: slabo, osrednje i jako zainteresirane za europske izbore. Sve te tri skupine su gotovo podjednako zastupljene: 31 posto je slabo zainteresiranih, 35 posto osrednje i 34 posto jako zainteresiranih. Manji je interes nešto češće, na primjer, među muškarcima iz Dalmacije, dok je nešto jači interes čest, na primjer, među starijim osobama.

Tko će za koga glasati?

Za HDZ će, recimo, češće glasati muškarci stariji od 45 godina iz Slavonije, Banovine i Like te generalno iz ruralnih područja.

Za SDP i partnere u prosjeku će češće glasovati žene s višim stupnjem obrazovanja, najčešće u Istri i Primorju, ali i u gradovima općenito govoreći. Za Možemo! češće glasaju mladi do 29 godina višeg stupnja obrazovanja iz Zagreba i okolice, ali i recimo, iz Istre. Kao i kod SDP-a, i njihovi birači žive u velikim gradovima.

Prosječan birač Mosta nije stariji od 44 godine, češće dolazi iz Dalmacije nego iz ostatka Hrvatske, ali pritom iz gradova, a ne ruralnih područja.Za Domovinski pokret će, pak, češće glasovati osobe u dobi od 30 do 44 godina iz Slavonije, ali i iz Like i Banovine.