U Gračacu poplavljeno najmanje 59 kuća, ljudi su na sigurnom: Vatrogasci ispumpavaju vodu

Obilne kiše pogodile su cijelu Hrvatsku, a posljedica toga su poplave koje su ponajviše pogodile područja kod Gračaca i Obrovca. Tamo službe intenzivno rade na ispumpavanju vode i saniranju štete.

- Što se tiče Gračaca, najkritičnije je Novo naselje. Na preostalom području vatrogasci sporadično vrše ispumpavanje. S obzirom na to kako je bilo jučer, Gračac je sada u dobrom stanju, izuzev tih nekoliko kuća u tom novom naselju - rekao nam je Matej Rudić, Županijski vatrogasni zapovjednik Zadarske županije.

Kiša u Obrovcu i dalje pada, a vatrogasci se nadaju da će uspjeti u korito Zrmanje kroz noć vratiti veći dio izlivene vode.

- Vezano za Obrovac, kiša pada, Hrvatske vode su završile onaj nasip koje su gradile. Mi sada vršimo aktivno ispumpavanje vode koja je poplavila užu gradsku jezgru Obrovca. To odrađujemo i odrađivat ćemo to kroz cijelu noć. Nadamo se da ćemo, ukoliko taj nasip izdrži, vratiti veliku količinu te vode natrag u korito Zrmanje. Naravno, ako ne dođe do velikog podizanja rijeke. Sve ovisi o novim padalinama, ali nadamo se da se rijeka neće previše dizati - dodao je.

Foto: Matej Rudić, Županijski vatrogasni zapovjednik Zadarske županije

U Općini Gračac voda je u protekla dva dana prodrla u najmanje 59 kuća, no točan broj se ne zna jer vlasnici mnogih kuća ne žive u njima već u Srbiji ili u Njemačkoj, rekao je Hini načelnik te općine Robert Juko izrazivši zadovoljstvo jer su svi ljudi na vrijeme evakuirani i na sigurnom su.

Kako se za koju od tih kuća bude saznavalo da su poplavljene, Općina će vlasnike svakako nastojati obavijestiti, da bi se mogli organizirati da spase svoju imovna, rekao je u ponedjeljak navečer Juko.

Stožer Gračaca tijekom dva dana intenzivne borbe s kišom i u iščekivanju mogućeg novog pogoršanja vremena štete nije ni počeo zbrajati, ali se pripremio za obranu od poplave, pripremljen je KIC Napredak za prihvat većeg boja ljudi, te su se na mnogim mjestima pripremile vreće s pijeskom za tzv. točkastu obranu.

Naime, zbog konfiguracije terena Gračac nema mogućnost braniti se zečjim nasipom jer voda prodire iz kraškog podzemlja na mnogim mjestima, a ne iz jednog smjera. Tako je danas popodne obilna voda nadošla tako naglo na poljoprivredno imanje obitelji Kesić da su odjednom bile poplavljene i štale i kuća i to u visini od oko metar i pol.

- Voda im je došla tako naglo da su jedva uspjeli odvezati krave koje su onda izašle i otišle na jedan brijeg i sada su tamo, dok je obitelj pobjegla u Gračac - rekao je Juko.

U prihvatnom smještaju u Gračacu je i žena iz Srba koju su HGSS-ovci danas spasili od pothlađivanja. Dobro je i na sigurnom je, a prevezena je raft čamcem prvo do hitne pomoći, a potom i u Gračac, također jednim dijelom puta čamcem, jer je na cesti oko 70 cm vode.

U Gračacu su dva naselja pod poplavom, u Novom naselju2 su deset kuća, u Žabarici do 20, dok su ostale u Grabu, Kijanima, Podkokirni i na mnogim drugim mjestima, od kojih su neka i 40 i 60 kilometara udaljena od središta općine.

Večeras su u Napretku uglavnom aktivisti HGSS-a i Crvenog križa i članovi Stožera, dok je stradalim građanima pomoć pružena u privatnom smještaju ili su se sami smjestili kod rodbine. Službeno je evakuirano devet obitelji, a neki su ljudi pred ugrozom sami otišli svojim rođacima ili prijateljima.

Juko dodaje da su aktivisti iz Rijeke otišli kući kako bi se pripremili za pružanje pomoći na karlovačkom području gdje se u srijedu i četvrtak očekuje poplava.

Prema službenim podacima, u protekla dva dana je u Gračacu palo 334 litara kiše, a u pet dana ukupno 425 litara što je više nego ikada ukupno u svibnju, jer je svibanjski rekord za Gračac 330 litara kiše po četvornom metru. To znači da je tlo zasićeno vodom i očekivane nove količine u naredna bi dva dana mogle prouzročiti nove nevolje.

